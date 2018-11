Die SG Flensburg-Handewitt gegen die Rhein-Neckar Löwen am Montagabend live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -

- Das Spitzenspiel der DKB Handball-Bundesliga am kommenden Montag ab 18.00 Uhr, die weiteren Partien des 13. Spieltags bereits am Donnerstag und Sonntag live und exklusiv bei Sky

- Am Mittwochabend überträgt Sky in der EHF Champions League ab 18.15 Uhr die Spiele der Flensburger gegen Paris und der Löwen in Montpellier live und exklusiv

- Sky Experte Stefan Kretzschmar kommentiert Flensburg gegen Paris am Mittwoch, Füchse Berlin gegen Melsungen am Donnerstag und das Topspiel am Montag

- Sky Experte Martin Schwalb kommentiert am Mittwoch in Montpellier und am Sonntag Minden gegen Wetzlar

- Mit Sky Ticket können Fans auch ohne Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Das Tempo an der Spitze der DKB Handball-Bundesliga bleibt hoch. Am vergangen Spieltag konnten die ersten Sieben der Tabelle allesamt gewinnen. Tabellenführer Flensburg feierte im zwölften Saisonspiel den zwölften Sieg.

Am Montagabend empfängt der Titelverteidiger die Rhein-Neckar Löwen zum Spitzenspiel. Mit bisher nur drei Verlustpunkten sind die Löwen den Norddeutschen am nächsten und könnten mit einem Sieg bis auf einen Zähler an sie heranrücken. Die SG Flensburg-Handewitt wäre mit einem erneuten Sieg auf bestem Wege in Richtung Titelverteidigung. Sky überträgt das Topspiel live und exklusiv. Moderator Jens Westen begrüßt die Zuschauer am Montag ab 18.00 Uhr in der Flens-Arena. Kommentiert wird das Duell an der Tabellenspitze von Sky Experte Stefan Kretzschmar und Karten Petrzika.

Die weiteren Begegnungen des 13. Spieltags in der DKB Handball-Bundesliga überträgt Sky am Donnerstag und Sonntag. Vier Partien stehen am Donnerstag ab 18.30 Uhr auf dem Programm. Die Füchse Berlin empfangen Melsungen, der THW Kiel ist beim Bergischen HC zu Gast, Magdeburg trifft auf Lemgo und Hannover auf Bietigheim. Alle Spiele bietet Sky sowohl als Einzelspiele als auch in der Sky Konferenz an, durch die Moderatorin Katharina Kleinfeldt führt.

Den Handball-Sonntag eröffnen der TSV GWD Minden und die HSG Wetzlar am Sonntagmittag. Um 13.00 Uhr meldet sich Moderator Dennis Baier mit dem Topspiel am Sonntag, das Sky Experte Martin Schwalb und Karsten Petrzika kommentieren. Direkt im Anschluss ab 15.30 Uhr überträgt Sky die beiden weiteren Paarungen zwischen Göppingen und Gummersbach sowie Ludwigshafen und Leipzig.

Flensburg und die Löwen am Mittwochabend in der EHF Champions League

Die beiden Protagonisten des Bundesliga-Spitzenspiels am Montag sind bereits am Mittwochabend in der Königsklasse im Einsatz. Am 8. Spieltag der Gruppenphase der EHF Champions League kommt es zu den Rückspielen der beiden deutsch-französischen Duelle der Vorwoche. Ab 18.15 Uhr berichtet Jens Westen live aus der Flens-Arena. Zu Gast ist mit Paris Saint-Germain dann einer der ganz großen Titelfavoriten. Das Spiel in Paris verloren die Flensburger mit nur einem Tor Unterschied. Karsten Petrzika und Sky Experte Stefan Kretzschmar kommentieren das erneute Aufeinandertreffen.

Um 20.35 Uhr geht es nahtlos weiter, dann aus Montpellier. Dort sind die Rhein-Neckar Löwen zu Gast, die den Titelverteidiger in eigener Halle mit zehn Toren Vorsprung deklassierten. Markus Götz und Sky Experte Martin Schwalb begleiten die Partie in Frankreich.

Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne Vertragsbindung live dabei

Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, die keine Sky Kunden sind, ohne Vertragsbindung bei allen Übertragungen der DKB Handball-Bundesliga und EHF Champions League live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.

Der 13. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga und der 8. Spieltag der EHF Champions League von Mittwoch bis Sonntag bei Sky und Sky Go sowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Mittwoch:

18.15 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Paris Saint-Germain live auf Sky Sport 2 HD

20.35 Uhr: Montpellier HB - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 2 HD

Donnerstag:

18.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

18.30 Uhr: Füchse Berlin - MT Melsungen live auf Sky Sport 3 HD

18.30 Uhr: SC Magdeburg - TBV Lemgo Lippe live auf Sky Sport 4 HD

18.30 Uhr: Bergischer HC - THW Kiel live auf Sky Sport 5 HD

18.30 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - SG BBM Bietigheim live auf Sky Sport 6 HD

Sonntag:

13.00 Uhr: TSV GWD Minden - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 1 HD

15.30 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 1 HD

15.30 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 2 HD

Montag:

18.00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 1 HD

