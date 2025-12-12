Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 15.12.2025 bis 19.12.2025

WIESBADEN (ots) - - Klärschlamm wird in Deutschland immer weniger als Dünger eingesetzt, dafür zunehmend thermisch verwertet - Klärschlammaufkommen steigt erstmals seit dem Jahr 2021 wieder an auf insgesamt 1,67 Millionen Tonnen im Jahr 2024 - Anteil der Monoverbrennung steigt gegenüber dem Vorjahr von 40 % auf 44 % des entsorgten Klärschlamms Immer weniger ...

