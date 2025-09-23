Statistisches Bundesamt

Straßenverkehrsunfälle im Juli 2025: Zahl der Verletzten nahezu unverändert zum Vorjahresmonat

Im Juli 2025 sind in Deutschland rund 36 700 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das in etwa so viele wie im Vorjahresmonat (36 600 Verletzte). Die Zahl der Verkehrstoten sank um 7 auf 281 Personen. Insgesamt registrierte die Polizei im Juli 2025 rund 219 000 Straßenverkehrsunfälle, das waren 1 % oder 1 700 mehr als im Vorjahresmonat.

Im Zeitraum Januar bis Juli 2025 erfasste die Polizei rund 1,4 Millionen Straßenverkehrsunfälle, das waren rund 1 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Darunter waren 169 000 Unfälle mit Personenschaden (+1 % oder +1 400 Unfälle). Dabei kamen 1 593 Menschen ums Leben. Damit ist die Zahl der Verkehrstoten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Personen oder 1 % gestiegen. Die Zahl der Verletzten blieb mit 211 000 nahezu unverändert.

Detaillierte Ergebnisse einschließlich der Angaben für alle 16 Bundesländer bietet die Tabelle "Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen" auf der Themenseite "Verkehrsunfälle" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

