Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 22.09.2025 bis 26.09.2025
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag. 22.09.2025
- (Nr. 344) Personenverkehr mit Bussen und Bahnen, 1. Halbjahr 2025
- (Nr. 345) Endgültige Kirschenernte und erste Schätzung der Birnenernte, Jahr 2025
Dienstag, 23.09.2025
- (Nr. 39) Zahl der Woche: Jüngste und älteste Gemeinde Deutschlands, Jahr 2024
- (Nr. 346) Verkehrsunfälle, Juli 2025
Mittwoch, 24.09.2025
- (Nr. 347) Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 2. Quartal 2025
Donnerstag, 25.09.2025
- (Nr. N051) Nutzung von Homeoffice nach Entfernung vom Arbeitsplatz und Altersgruppen sowie im EU-Vergleich, Jahr 2024
- (Nr. 348) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juli 2025
- (Nr. 349) Drittmitteleinnahmen der Hochschulen (Monetäre hochschulstatistische Kennzahlen), Jahr 2023
Freitag, 26.09.2025
- (Nr. 350) Start des Europäischen Statistikwettbewerbs 2025 für Schülerinnen und Schüler
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
