Klüh erhält BEST RECRUITERS-Award für vorbildliches Bewerbermanagement

Düsseldorf (ots)

Der Multiservice-Anbieter Klüh ist beim diesjährigen BEST RECRUITERS-Ranking des career Institut & Verlags als Sieger in der Branche "Facility-/Security-Services" hervorgegangen. Zudem schaffte das Familienunternehmen es unter die Top 50 aller untersuchten Unternehmen. Für die Bewertung wurden vor allem folgende Aspekte entlang der Candidate Journey genau unter die Lupe genommen: die Recruiting-Webpräsenz, Stellenanzeigen online sowie der Umgang mit Bewerber*innen und deren Feedback. Weiterhin hob die Jury das für Bewerber*innen optionale WhatsApp-Bewerbungsverfahren als Best-Practice und Grund für die Branchen-Bestplatzierung von Klüh hervor.

BEST RECRUITERS ist die größte Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum und untersucht jährlich die Qualität der Recruiting-Maßnahmen bei über 1.200 Arbeitgebern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Die Studie umfasst dabei knapp 300 wissenschaftliche Kriterien. Mit den umfangreichen Ergebnissen und daraus abgeleiteten Empfehlungen für Arbeitgeber leistet BEST RECRUITERS einen wichtigen Beitrag, um die Qualität des Recruitings voranzutreiben.

"Die Verleihung des BEST RECRUITERS-Gütesiegels unterstreicht, dass ein wertschätzender Umgang mit potenziellen neuen Mitarbeitenden für Klüh ein großes Anliegen ist. Wir sehen die Auszeichnung als Bestätigung unserer Bemühungen, unsere Qualitätsmaßstäbe bei der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig motiviert sie uns, neue Recruiting-Trends umzusetzen", erklärt Viktoria Kaiser, Personalleiterin bei Klüh Multiservices.

Die Klüh-Gruppe bietet aktuell mehr als 500 offene Positionen in allen Karriere-Levels und in verschiedensten Bereichen des Unternehmens. Ausgeschriebene Stellen sind auf www.jobs.klueh.de einsehbar.

Über Klüh:

Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit fast 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 923 Mio. Euro (2022) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

