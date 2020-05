Rheinische Post

Bouffier hält Scheitern des Konzepts für Bundesligaspiele in Corona-Zeiten für möglich

Düsseldorf (ots)

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat Zweifel geäußert, dass die Fußball-Bundesliga nach der Wiederaufnahme der Spiele am Samstag ihre Saison in Corona-Zeiten zu Ende spielen wird. Er hoffe, dass die Bundesliga die Saison abschließe könne, sagte Bouffier der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Die Fußballvereine seien auch Wirtschaftsbetriebe und hätten finanzielle Interessen. Das sei nicht unmoralisch. "Es kann aber passieren, dass bei positiven Tests halbe Mannschaften in Quarantäne müssen und das ganze ausgefeilte Konzept für die Corona-Krise nicht funktioniert. Das ist dann deren Risiko." Er könne sehr gut nachvollziehen, dass in der Bevölkerung ein Ungerechtigkeitsempfinden wegen der vielen Corona-Tests für die Fußballspieler aufkomme. Er verwies aber darauf, dass es sich hier nur um 3000 von 400.000 abgerufenen und einer Million zur Verfügung stehender Tests pro Woche handele und betonte: "Testbedarfe aus dem Gesundheitswesen gehen immer vor."

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell