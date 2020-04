Rheinische Post

Grünen-Gesundheitsexpertin Klein-Schmeink gegen Maskenpflicht

Düsseldorf (ots)

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Maria Klein-Schmeink, hat sich ablehnend zur künftigen bundesweiten Maskenpflicht geäußert. "Als Gesundheitspolitikerin macht mir eine bundesweite Maskenpflicht zum derzeitigen Zeitpunkt Sorgen. Denn noch sind wir in einer Situation, in der wesentliche Bereiche des Gesundheitswesens noch schlecht versorgt sind mit Schutzmaterial", sagte Klein-Schmeink der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Es sei nicht sichergestellt, dass einfache OP-Masken und auch medizinische Masken in ausreichender Zahl für kritische Bereiche vorhanden seien, betonte die Grünen-Politikerin. Sie verwies darauf, dass dies nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erst ab August der Fall sei. Ein Gebot, Alltagsmasken aus Textil im ÖPNV und anderen stark frequentierten Bereichen zu nutzen, halte sie für nützlich. Das bedeute aber auch, dass diese zugänglich sein müssten. "Ob das der Fall ist, darüber ist uns bislang Minister Altmaier eine Antwort schuldig geblieben." Die Schnittstelle seien einfache OP-Masken. Wenn jetzt ÖPNV, Märkte, Großunternehmen und private Nachfrager sie verstärkt nachfragten, "guckt der ambulante Pflegedienst in die Röhre".

