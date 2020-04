Rheinische Post

NRW-Schulleiter sprechen sich für Maskenpflicht auch in Schulen aus

Düsseldorf (ots)

Schulleiter in Nordrhein-Westfalen haben sich für eine Maskenpflicht auch in den Schulen ausgesprochen. "Wir müssen ernsthaft erwägen, eine Maskenpflicht einzuführen", sagte Harald Willert, Vorsitzender der Schulleitervereinigung (SLV) NRW der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstag). Es gebe nichts, was dagegen spreche. Der vorgeschriebene Abstand von 1,5 Metern könne in den Pausen oder beim Wechsel der Klassenräume kaum eingehalten werden und auch nicht immer im Unterricht. "Das ist kein Traumzustand für die Unterrichtssituation, aber einen Traumzustand haben wir zurzeit auch nicht."

