Apothekerverband erwartet Maskenpflicht auch für NRW

Der Apothekerverband Nordrhein erwartet, dass eine Maskenpflicht auch in Nordrhein-Westfalen kommt. "Ich gehe davon aus, dass nach und nach alle Bundesländer eine Maskenpflicht für den Bus- und Bahn-Verkehr sowie in Geschäften einführen werden, auch Nordrhein-Westfalen", sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Das sei auch machbar, nachdem sich die Versorgungslage verbessert habe: "Inzwischen werden die Lieferprobleme immer geringer. Die meisten, circa 60 Prozent der Apotheken in Nordrhein, können mittlerweile liefern, wie eine aktuelle Umfrage des Apothekerverbands ergab. Das gilt für die einfachen Mund-Nase-Masken oder Stoffmasken." Die Lage bei den Großhändlern verbessere sich zudem von Tag zu Tag - auch bei FFP2-Masken, die hauptsächlich für das medizinische Personal gedacht seien.

Der Apothekerverbandschef sprach sich für die Maskenpflicht aus: "Ich befürworte eine Maskenpflicht, sie kann helfen, die Verbreitung des Coronavirus zu bekämpfen. Das gilt vor allem, wenn Menschen den Abstand von 1,50 Meter nicht einhalten können, wie in Bussen und Bahnen und manchen Geschäften."

