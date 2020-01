Rheinische Post

NRW-Opferschutzbeauftragte hat seit Amtsantritt über 1200 Opfer betreut

Düsseldorf (ots)

Zwei Jahre nach der Ernennung der ersten Opferschutzbeauftragten in der NRW-Landesgeschichte werden die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte im Alltag von Elisabeth Auchter-Mainz und ihres dreiköpfigen Teams deutlich: "Am häufigsten haben wir mit Opfern von häuslicher Gewalt, von Sexual-, Betrugs- und Einbruchsdelikten zu tun", sagte Auchter-Mainz der Rheinischen Post (Freitag). Die schwarz-gelbe Landesregierung hatte die ehemalige NRW-Generalstaatsanwältin im Dezember 2017 berufen. "Seither haben wir 1200 bis 1300 hilfesuchende Opfer betreut", so Auchter-Mainz.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell