Rheinische Post

Trittin hält Grüne 40 Jahre nach der Gründung für tauglich als Kanzler-Partei

Düsseldorf (ots)

Der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin hält die Grünen 40 Jahre nach ihrer Gründung für tauglich, künftig auch das Bundeskanzleramt zu besetzen. "Wir sind heute programmatisch und personell so aufgestellt, dass wir uns vor keinem Ressort fürchten müssen", sagte Trittin der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Selbstverständlich - sollten wir jemals in die Situation kommen, stärkste Partei zu werden - werden wir auch in der Lage sein, eine Kanzlerin oder einen Kanzler zu stellen", sagte der frühere Grünen-Fraktionschef. Von hohen Umfragewerten "kann man sich allerdings nichts kaufen", mahnte Trittin. Trotz guter Umfragen hätten die Grünen oft nicht entsprechende Wahlergebnisse erzielt. "Wir sind natürlich vorsichtig optimistisch, dass das beim nächsten Mal besser wird", sagte er. "Wir verfügen heute über einen beachtlichen gesellschaftlichen Einfluss", erklärte Trittin.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell