Rheinische Post

Rheinische Post: Kommentar: Trumps Ausfall

Düsseldorf (ots)

Von der "special relationship", der besonderen Beziehung, die Großbritannien und die USA mal hatten, ist nicht viel geblieben, mag die Queen auch tapfer lächeln. Der US-Präsident war noch nicht gelandet, da hatte er bereits Londons Bürgermeister Khan attackiert und alle Briten brüskiert, die um einen Ausweg aus der verfahrenen Brexit-Lage ringen. Trump empfahl, einfach ohne Abkommen aus der EU auszusteigen, wenn diese nicht nach der Pfeife der Brexiteers tanzt. Hier zeigt sich Trumps narzisstische Persönlichkeit, hinter der Minderwertigkeitskomplexe sitzen: Wer wie Khan den US-Präsidenten kritisiert, wird aggressiv beleidigt. Konflikte werden nicht in Verhandlungen gelöst, sondern brachial beendet. Dass ein No-Deal-Brexit britischen Verbrauchern am meisten schadet, wie auch der Zollstreit am stärksten die US-Verbraucher trifft, interessiert Trump nicht. Er denkt Politik nicht vom Ende her, sondern nur in Kategorien von Siegern und Besiegten. Den Handelskrieg hat er damit bereits eskalieren lassen. Es bleibt nur zu hoffen, dass seine Zeit um ist, bevor die geopolitischen Spannungen eskalieren.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell