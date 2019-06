Rheinische Post: Vorstand der NRW-SPD berät über Vorziehen des Bundesparteitags

Rheinische Post

Der Landesvorstand der nordrhein-westfälischen SPD wollte nach Angaben aus Parteikreisen noch am Montag über ein Vorziehen des Bundesparteitages beraten, der über den Fortbestand der Groko befinden soll. Bei einer Telefonkonferenz solle auch darüber gesprochen werden, ob der neue Parteivorsitzende per Mitgliederentscheid bzw. -empfehlung bestimmt werden soll, berichtet die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Dienstag). Es mache nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles keinen Sinn mehr, an dem bisherigen Dezembertermin für den Bundesparteitag festzuhalten, sondern über das Verbleiben der SPD in der Groko müsse vielmehr schnellstmöglich abgestimmt werden, hieß es aus Parteikreisen.

