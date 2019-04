Rheinische Post

Rheinische Post: Grüne wollen CO2-Steuer-Einnahmen an Bürger zurückgeben

Düsseldorf (ots)

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat eine für die Bürger insgesamt kostenneutrale CO2-Steuer in Deutschland gefordert. "Auch in den Bereichen, die bisher nicht am Emissionshandel teilnehmen, also für den Verkehr-, den Landwirtschafts- und den Gebäudesektor, muss CO2 einen Preis bekommen", sagte Hofreiter der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Es muss etwas kosten, wenn Wirtschaftsakteure das Klima mit Treibhausgasemissionen belasten", sagte der Grünen-Politiker. "Damit das ökologisch und sozial gerecht ist, müssen alle Einnahmen den Bürgern nach sozialen Gesichtspunkten wieder zurückgegeben werden", erklärte er. "Das kann zum Beispiel über ein Energiegeld passieren", so Hofreiter. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte ebenfalls eine CO2-Steuer verlangt, um den Klimawandel wirksamer zu bekämpfen. Sie hat dafür aber keine Mehrheit in der Regierung.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell