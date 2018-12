Rheinische Post: Athletensprecher Hartung: Es ist ein Vorteil, dass ich aus einer Randsportart komme

Düsseldorf (ots) - Athletensprecher Max Hartung findet es für seine Arbeit durchaus förderlich, dass er aus dem Fechten kommt. "Am Ende ist es wahrscheinlich besser so, dass ich aus einer Randsportart komme. Ein Fußballprofi, der sich vor den Sportausschuss stellt und die finanzielle Misere von Schwimmern und Sportschützen anprangert, der wäre doch nicht authentisch", sagte der 29-Jährige der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Der Dormagener Säbelfechter bekannte aber auch, dass er zwischenzeitlich resigniert hatte, wirklich etwas im Sinne der Athleten bewegen zu können. "Vor knapp anderthalb Jahren war ich an dem Punkt angelangt, wo ich gedacht habe: Okay, ich mache das jetzt noch bis zum Ende meiner Amtszeit im nächsten Herbst. Dann habe ich in den vier Jahren in der Athletenkommission zumindest viel gelernt, und ich wäre ja auch nicht der Erste, der erfahren muss, wie schwierig es ist, etwas zu verändern im Sport", sagte er. Hartung ist seit Februar 2017 Vorsitzender der Athletenkommission des DOSB und führt seit Herbst 2017 den unabhängigen Verein "Athleten Deutschland".

