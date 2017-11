Rheinische Post: FDP-Chef Lindner schließt Zusammenarbeit mit AfD in Opposition aus

Düsseldorf (ots) - FDP-Chef Christian Lindner hat jede Zusammenarbeit mit der AfD in der Opposition ausgeschlossen. "Mit der AfD ergreifen wir keine Initiativen. Wir werden auch keine Initiativen in den Bundestag einbringen, die nur dann umgesetzt werden können, wenn die AfD den Ausschlag geben sollte", sagte Lindner der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Ich rate allen, es umgekehrt mit der Linkspartei genauso zu handhaben", betonte Lindner. Die Linkspartei wolle Sozialismus. Die AfD kultiviere "völkische Reinheits- und Gleichheitsfantasien, die nicht zu unserem liberalen Land passen".

