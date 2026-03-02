ARD Presse

ARD Nachrichtentag am 19. März 2026

Einblicke in die Nachrichtenproduktion

Am 19. März veranstaltet die ARD bundesweit einen Nachrichtentag: Das Publikum ist eingeladen, sich ein eigenes Bild von der Entstehung und Produktion von Nachrichten in Hörfunk, Fernsehen und im Netz zu machen. Interessierte können auf www.ard.de/medienkompetenz Details der Angebote erfahren und sich anmelden.

Die neun ARD Anstalten beteiligen sich mit unterschiedlichsten Angeboten am ARD Nachrichtentag: Im rbb-Studiotalk "Guten Morgen Berlin" bekommen die Zuhörenden Informationen zu Themenauswahl und Umsetzung von regionalen wie internationalen News. Instagram-Nutzer können sich bei #weltspiegel über die Arbeit von Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten informieren: WDR-Moderatorin Isabel Schayani spricht ab 16.30 Uhr live mit ihren Kolleginnen und Kollegen.

Vor Ort dabei sind Besuchende bei der MDR AKTUELL Newscenter-Tour: Sie können hinter die Kulissen der größten crossmedialen Nachrichtenredaktion Mitteldeutschlands schauen. Die Hörfunkwelle Bremen Eins lädt besonders Seniorinnen und Senioren ein, an ihrer Themenkonferenz teilzunehmen, und der SWR hat spezielle Angebote für Mitarbeitende bei Polizei und Feuerwehr vorbereitet. Der Hessische Rundfunk bietet Jugendlichen einen Workshop zu "Fakenews, Bubbles und Nachrichten" an. Schulklassen können auch hinter die Kulissen von BR24 TV blicken oder erstellen beim Saarländischen Rundfunk selbst Nachrichten-Reels. Und an den vier Standorten des Norddeutschen Rundfunks erfahren Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte mehr über die Arbeit der Nachrichtenredaktionen. Auf ard.de/medienkompetenz finden sich viele weitere Präsenz- und Online-Angebote sowie Hintergrundinformationen und Materialien zum Thema.

Der ARD Nachrichtentag macht redaktionelle Praxis sichtbar: Die Teilnehmenden erleben Redaktionsabläufe aus nächster Nähe und erfahren, wie aus einem Ereignis eine geprüfte Nachricht wird. "Nachrichten sind kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis professioneller Arbeit. Dazu gehören transparente Recherche, Faktenchecks und Priorisierung der Themen", so der ARD-Vorsitzende Florian Hager. "Auf dem ARD Nachrichtentag legen wir unsere Arbeit offen, die Menschen können mit den Nachrichtenmachern ins Gespräch kommen und Fragen stellen. Vertrauen ist die wichtigste Währung einer Demokratie und Vertrauen in unser System ist nur möglich, wenn man das System versteht."

