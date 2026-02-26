ARD Presse

Bertram Gugel wird neuer Leiter ARD Online und Geschäftsfeld Plattformen der ARD-Tech-Unit

Bertram Gugel, derzeit Head of Product als SWR Abteilungsleiter Frontend bei ARD Online, wird ab 1. März 2026 neuer Leiter von ARD Online und des Geschäftsfelds Plattformen der ARD-Tech-Unit. Die Intendantinnen und Intendanten der ARD-Landesrundfunkanstalten haben einem entsprechenden Vorschlag des SWR in Abstimmung mit dem ARD-Vorsitz bei ihrer Sitzung in Saarbrücken am 24. und 25. Februar zugestimmt. Bertram Gugel folgt auf Benjamin Fischer, der bereits zum 1. Oktober 2025 die Leitung von ARTE Deutschland übernommen hat.

ARD Online verantwortet die digitale Entwicklung von ARD Mediathek, ARD Audiothek und ARD.de. Die Leitung von ARD Online geht einher mit der Leitung des Geschäftsfelds Plattformen der ARD Tech Unit, das die technologische Plattform und Produktentwicklung für die digitalen Produkte der ARD koordiniert. Dies umfasst die ARD-seitige Steuerung und Umsetzung der gemeinsamen Plattformstrategie von ARD, ZDF und Deutschlandradio.

SWR Intendant Kai Gniffke:

"Bertram Gugel ist seit vielen Jahren ein anerkannter Experte für Plattformökonomie und verfügt sowohl über strategischen Weitblick als auch fundierte technische Fachkenntnis. Er ist damit genau der Richtige für die Herausforderungen, die sich ARD Online und der Plattformstrategie der ARD heute und in Zukunft stellen."

Über Bertram Gugel

Bertram Gugel (44) begleitet seit Jahren den Entwicklungsprozess von digitalen Produkten. Als Head of Product bei ARD Online verantwortete er seit 2023 die Produktentwicklung und Produktstrategie der ARD Audiothek und ARD Audiothek. Als Head of Product Management baute er das Produktmanagement bei ARD Online auf. Davor war er als freier Berater für Produktmanagement und -konzeption für verschiedene Medienunternehmen tätig und hat unter anderem Streamingprodukte wie die ARTE-Mediathek mitentwickelt. Er hat Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Leipzig studiert und zudem für Axel Springer und die Deutsche Telekom gearbeitet.

