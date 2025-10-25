PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Neue Westfälische (Bielefeld)

Wiebke Esdar: Ich nehme mein Demonstrationsrecht wahr

Bielefeld (ots)

Die Bielefelder SPD-Politikerin Wiebke Esdar, stellvertretende Fraktionschefin im Bundestag, erhielt nach ihrer Teilnahme an der Stadtbild-Demo in Bielefeld Hassmails und Beleidigungen. "Ich nehme mein Demonstrationsrecht wahr - wie es zum Glück in Deutschland jedem zusteht", sagt Esdar der Onlineausgabe nw.de der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische". Esdar protestierte am Freitag in Bielefeld gegen die Stadtbild-Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz. Sie sagt weiter, das Motto "Wir sind das Stadtbild" stehe für eine bunte, weltoffene Stadt ohne Diskriminierung. Aussagen von Friedrich Merz seien pauschal und verletzend. In Berlin wolle sie weiterhin konstruktiv mit dem Kanzler und der Union um "Lösungen für unser Land" ringen.

