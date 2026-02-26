ARD Presse

Neue ARD-Angebote für Menschen mit Behinderungen

Bild-Infos

Download

Hamburg. (ots)

Die ARD baut ihre barrierefreien Angebote für Menschen mit Behinderungen weiter aus. Schwerpunkt des neuen Aktionsplanes für den Zeitraum 2026 bis 2028 ist der stufenweise Ausbau in der ARD Mediathek. Dort sind künftig neben untertitelten Sendungen deutlich mehr Formate in Deutscher Gebärdensprache (DGS) oder mit einer Audiodeskription abrufbar. Insgesamt stellt die ARD in den kommenden drei Jahren mehr als 1,7 Mio. Euro für den redaktionellen Ausbau zur Verfügung. Hinzu kommen zahlreiche technische Projekte zur Verbesserung der Zugänglichkeit sowie neue redaktionelle Angebote, die die neun Landesrundfunkanstalten in ihren Landesprogrammen umsetzen werden.

Deutsche Gebärdensprache: Mehr als 100 neue Sendungen

Mit einer stetig wachsenden Anzahl an Formaten in DGS reagiert die ARD auf den Wunsch vieler gehörloser Menschen nach mehr voll zugänglichen Programminhalten.

In diesem Jahr werden Premium-Dokumentationen, Reportagen, Shows und investigative Formate in Gebärdensprache bereitgestellt. 2027 kommen weitere Reihen wie Crime-Formate, Sportdokus und ab 2028 zusätzlich lange Dokumentarfilme sowie Highlight-Talkformate hinzu.

Auch im Ersten wird das DGS-Angebot erneut gestärkt. Erfolgreiche Gemeinschaftssendungen wie Tatort, Polizeiruf 110, Politmagazine, Brennpunkte, ARD extra, Wahlsendungen sowie verschiedene Kindersendungen werden bereits umfassend in Gebärdensprache übersetzt - und dieses Portfolio wird in den kommenden Jahren weiter ausgeweitet. So erhält auch die neue Staffel von "In aller Freundschaft" eine Version in Deutscher Gebärdensprache.

Außerdem wird der erfolgreiche gebärdensprachliche Instagram-Kanal "Hand drauf", der bereits mehr als 54.000 Menschen erreicht, in das ARD-Portfolio überführt.

Audiodeskription: Schwerpunkt Dokumentation

Wie bei der Gebärdensprache liegt auch bei der Audiodeskription ein Schwerpunkt auf den Dokumentations-Formaten in der ARD Mediathek. 2026 werden Premium- sowie bislang ausgesparte Natur-Dokumentationen mit einer Hörbeschreibung für blinde und sehbehinderte Menschen versehen. 2027 und 2028 kommen sukzessive weitere Sendereihen wie "ARD Crime Time", "ARD History" und Sportdokus hinzu. Außerdem erhält "ARD Wissen" eine Hörbeschreibung und bietet damit künftig nahezu vollständige Barrierefreiheit: mit Untertiteln, Gebärdensprache und Audiodeskription.

Live-Übertragungen von Fußball- und Handballspielen im Ersten werden zudem künftig standardmäßig mit Audiodeskription übertragen. Bislang erhielten sie nur im Hauptabendprogramm eine Beschreibung. Die Kinderdoku-Reihe "Schau in meine Welt" wird ab 2027 im linearen Fernsehen ebenfalls mit einer Hörfilmfassung gesendet.

Leichte und einfache Sprache: Alles auf einen Blick

Etwa 17 Millionen Erwachsene in Deutschland haben Schwierigkeiten, komplexe Texte zu verstehen, zum Beispiel Menschen mit geringer Lese- und Schreibkompetenz oder Menschen, die Deutsch nicht auf muttersprachlichem Niveau beherrschen. An diese richtet sich die "tagesschau in Einfacher Sprache". Daneben gibt es in der ARD eine ganze Reihe weiterer Angebote in Leichter oder einfacher Sprache, regionale und überregionale. Ab dem Sommer werden alle diese Angebote bei tagesschau.de kompakt auf einer Seite gebündelt, um der Zielgruppe einen bestmöglichen Überblick über das aktuelle Tagesgeschehen zu ermöglichen. Das gleiche Ziel hat ein neuer WhatsApp Kanal. Auch dieser wird ab Mitte des Jahres dazu beitragen, die barrierearmen Nachrichten zu bündeln und zielgerichteter zu verbreiten. Die Abonnent:innen erhalten werktäglich eine WhatsApp mit dem Hinweis auf spezielle News im Bereich der Leichten und einfachen Sprache. Die Kanäle sind öffentlich zugänglich und können von Nutzer:innen frei abonniert werden.

Untertitel: Lücken schließen

In den vergangenen beiden Jahrzehnten hat die ARD bei ihren Angeboten für hörgeschädigte Menschen einen Schwerpunkt bei der Untertitelung gesetzt. Das Erste ist nahezu komplett untertitelt, die Dritten weisen Quoten zwischen 76 und 95 Prozent des Programms auf. Die ARD stellt zudem zunehmend mehr Sendungen und Beiträge untertitelt in die ARD Mediathek ein. In den kommenden drei Jahren werden Lücken im Untertitel-Angebot geschlossen, die Distribution verbessert und KI-generierte Transkripte für Streams zur Verfügung gestellt.

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell