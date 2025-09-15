AAA-Pharma GmbH

Mit Gelb gut versorgt: AAA-Pharma rollt neuen Markenauftritt aus und setzt auf kurze Wege im deutschen Arzneimittelmarkt

Eine gesunde Zukunft für alle. Auf dem Weg zur Verwirklichung dieser ambitionierten Zukunftsvision schlägt der Böblinger Generika-Anbieter AAA-Pharma nun ein neues Kapitel auf: Mit einem komplett überarbeiteten Markenauftritt baut das Unternehmen seine Digitalstrategie weiter aus und setzt den Fokus klar auf den deutschen Arzneimittelmarkt. Für Felix Hollmann, seit September 2023 Geschäftsführer der AAA-Pharma, ist die Digitalisierung jedoch kein Selbstzweck: "Es ist uns wichtig, in einem dynamischen Umfeld Entscheidungen datenunterstützt zu treffen und aktiv neue Wege zu gehen, ohne den Menschen dabei aus dem Blick zu verlieren. Lösungsstark, zukunftsbegeistert und mit einem festen Ziel: eine bessere Versorgung für alle."

Die Leuchtkraft der Farbe Gelb, die Kundinnen und Kunden bereits mit dem Packaging von AAA-Pharma verbinden, spielt im neuen Corporate Design nun die Hauptrolle. Gelb steht für die zentralen Markenwerte: Energetisierend. Zukunftsbegeistert. An deiner Seite. Das moderne Design wird ergänzt durch warme Bilderwelten und rückt den Mensch wieder in den Mittelpunkt. Gelb bildet folgerichtig den Kern des neuen Markenclaims: Mit Gelb gut versorgt. In Verbindung mit einem modernen Logo und einem aktualisierten Verpackungsdesign wird der neue Markenauftritt in den nächsten Monaten fortlaufend ausgerollt.

Das zentrale Element des neuen Markenauftritts bildet der Relaunch der firmeneigenen Webseite unter aaa-pharma.com. Ein klares, übersichtliches Layout, angelehnt an die Geometrie von Sichtverpackungen, leitet die Besucherinnen und Besucher zu den sieben neuen Therapiebereichen: Mentale Gesundheit & Nervensystem, Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Magen-Darm-Gesundheit, Blasen- & Harnwegsgesundheit, Atemwegsgesundheit und Infektionen. Umfangreiche Ratgeber- und Service-Artikel sowie relevante FAQs schaffen hohen Nutzwert und Transparenz. Informative Produktseiten präsentieren erstmals das gesamte Arzneimittel-Sortiment von AAA-Pharma. Ein Login-geschützter Bereich für Fachkreise rundet das neue Online-Angebot ab.

Zeitgleich mit dem neuen, gelben Markenauftritt startet AAA-Pharma seine Präsenz auf der Meta-Plattform briteTM und schafft damit gemeinsam mit dem deutschen Digital Health Startup XO Life einen zusätzlichen digitalen Touchpoint für die Produkt- und Therapiebegleitung. Der Weg zu arzneimittelrelevanten Informationen soll für Patientinnen und Patienten, Apotheken und weiteren Gesundheitsfachkräften immer so kurz wie möglich sein. Nur eines ändert sich mit der Digitalisierung nicht: Die Kundenorientierung und die Zuverlässigkeit, für die AAA-Pharma seit über 25 Jahren steht.

Auf der diesjährigen Expopharm, der europäischen Leitmesse für den Apothekenmarkt, vom 16. bis zum 18. September in Düsseldorf, wird AAA-Pharma zum ersten Mal mit neuem Branding vor Ort sein. Besucherinnen und Besucher sind am Stand C28 in Halle 1 herzlich dazu eingeladen, sich ein eigenes Bild zu machen.

Mit Gelb gut versorgt. Die AAA-Pharma GmbH ist ein familiengeführtes Pharmaunternehmen mit Sitz in Böblingen bei Stuttgart. Seit über 25 Jahren steht die Marke für zuverlässige Generika und ist in medizinischen Fachkreisen als "die gelbe Marke" bekannt. Im Fokus ist eine klar auf Rabattverträge mit Krankenkassen ausgerichtete Strategie - für eine breite, bezahlbare Versorgung mit hochwertigen Arzneimitteln in ganz Deutschland. Als Teil der Wörwag Pharma Gruppe verbindet AAA-Pharma pharmazeutisches Know-how mit schlanken Strukturen und einem zukunftsorientierten Blick auf die Gesundheitsversorgung von morgen.

