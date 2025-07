SuperVista AG

Designerbrillen für alle - THE GOOD BRAND OPTICIANS by brillen.de vergibt Markenfassungen auf Ratenzahlung

Königs Wusterhausen (ots)

Mit der neuen Marke THE GOOD BRAND OPTICIANS (TGBO) bietet Brillen-Discounter brillen.de ab sofort auch exklusive Designerfassungen internationaler Top-Marken in den Filialen an.

Das Besondere: die Designer Brillen gibt es bei TGBO auf Ratenzahlung bereits ab 10 EUR monatlich inklusive High-End Gläsern. Die sogenannten Brillenpläne haben eine 24-monatige Laufzeit und enden automatisch, ohne versteckte Kosten oder Zinsen.

Die neu geschaffene Exklusivabteilung THE GOOD BRAND OPTICIANS gibt es bereits in über 200 brillen.de Stores und es werden noch zahlreiche hinzukommen. Denn nicht nur die Kunden profitieren von dem neuen Geschäftsmodell sondern auch die etablierten brillen.de Partneroptiker. Sie erhalten kostenlosen Zugriff auf sämtliche hochwertige Designerfassungen von u.a. Ray Ban, Emporio Armani, Versace, etc. - ohne eigene Lager- oder Investitionskosten und können sich über hohe Provisionen und eine neue Kundschaft freuen.

Volker Grahl, Vorstand brillen.de: "Mit THE GOOD BRAND OPTICIANS können wir unsere Firmenmaxime "hohe Qualität zu niedrigen Preisen" auch auf die Welt der Designerfassungen übertragen. Denn durch die maßgeschneiderten Brillenpläne kann sich ab sofort jeder den Traum einer Designerbrille erfüllen. Ich freue mich sehr, dass schon ein großer Teil unserer Partneroptiker das Shop-in-Shop System TGBO bei sich integriert hat und hoffe - auch für unsere geschätzte Kundschaft - dass noch viele weitere Partner oder auch unabhängige Einzeloptiker dazu kommen."

Über die SuperVista AG:

Die SuperVista AG ist mit der Marke brillen.de bekannt für die Produktion und den Verkauf von Gleitsicht- und Einstärkenbrillen in hoher Qualität zu niedrigen Preisen. Aktuell betreibt das Unternehmen über 1.200 Stores im In-und Ausland sowohl als eigene Filialen, mit Partneroptikern oder durch Franchisenehmer. Allein in Deutschland gibt es über 570 brillen.de-Showrooms.

