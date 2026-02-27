ARD Presse

Bildung im Fokus: ARD, ZDF, KiKA und Deutschlandfunk auf der didacta - die Bildungsmesse 2026

Bild-Infos

Download

Franfurt, Mainz, Erfurt, Köln (ots)

Vom 10. bis 14. März 2026 stellen ARD, ZDF, KiKA und Deutschlandfunk auf der didacta in Köln eine Auswahl ihrer Bildungs- und Medienkompetenzangebote vor.

Europas größte Bildungsmesse hat in diesem Jahr das Motto "Alles im Wandel. Bildung im Fokus". Passend dazu bieten ARD, ZDF, KiKA und Deutschlandfunk Lehrkräften und Bildungseinrichtungen Angebote aus den Bereichen multimediale Lerninhalte, Unterrichtsvorbereitung, digitale Medienkompetenz und innovative Lehrmethoden.

Am gemeinsamen Messestand (B044 / C045 in Halle 08.1) gibt es digitales Unterrichtsmaterial, praxisorientierte Workshops und Beratung rund um das Thema Medienkompetenz. Das Messe-Publikum kann sich direkt am Stand informieren und mit Mitarbeitenden in den Austausch kommen.

Es gibt Einblicke in Webangebote, Games, Apps, Augmented Reality- und Virtual Reality-Angebote. Sämtliche Bildungsinhalte sind frei zugänglich und können ohne vorherige Anmeldung sofort im Unterricht eingesetzt werden.

Interessierte können sich zu den Themenfeldern Medien- und Nachrichtenkompetenz, Geschichte, Demokratie & Politik, Kunst & Kultur, Sprachen, Religion & Ethik, MINT,

Grund- & Vorschule sowie Berufsorientierung informieren und beraten lassen.

Gebündelt werden die Aktivitäten von ARD, ZDF, KiKA und Deutschlandfunk auf der didacta in Zusammenarbeit von "so geht MEDIEN" und dem didacta Verband. "so geht MEDIEN" ist die gemeinsame Initiative von ARD, ZDF und Deutschlandradio, um Lehrkräfte bei der Vermittlung von Medienkompetenz zu unterstützen.

Der Deutschlandfunk sendet täglich live vom Stand und lässt sich bei Interviews und Reportagen zu schulischen oder beruflichen Bildungsinnovationen für das Bildungsmagazin "Campus & Karriere" über die Schulter schauen.

Einen Überblick über unsere Angebote auf der didacta - die Bildungsmesse 2026 und weitere Informationen gibt es hier:

didacta 2026: ARD, ZDF und Deutschlandradio für die Schule | so geht MEDIEN

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell