Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 26.01.2026 bis 30.01.2026

WIESBADEN (ots) - - Seit 1991 hat sich die versteuerte Menge an Zigaretten mehr als halbiert - Absatz von Tabak-Substituten nimmt im Vorjahresvergleich um 18,2 % zu Im Jahr 2025 wurden in Deutschland 66,4 Milliarden Zigaretten versteuert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 0,2 % oder 0,1 Milliarden Stück mehr als im Jahr 2024. Im langfristigen Vergleich zum Jahr 1991 (146,5 Milliarden) ging der ...

