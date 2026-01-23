Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 26.01.2026 bis 30.01.2026
WIESBADEN (ots)
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag. 26.01.2026
(Nr. 029) Start des Mikrozensus 2026
Dienstag, 27.01.2026
(Nr. 030) Beschäftigte im Gesundheitswesen (Ergebnisse der Gesundheitspersonalrechnung), Jahr 2024
(Nr. 05) Zahl der Woche: Über- und Unterqualifikation junger Erwerbstätiger nach Geschlecht und Einwanderungsgeschichte, 2024
Mittwoch, 28.01.2026
(Nr. N006) Fachkräfte in MINT-Berufen: Hochschulstudium und berufliche Bildung, Jahre 2014-2024
Donnerstag, 29.01.2026
(Nr. 031) Fluggäste und Luftfracht an deutschen Flughäfen, Jahr 2025
(Nr. 032) Bevölkerung zum Jahresende 2025 (Bevölkerungsschätzung)
Freitag, 30.01.2026
(Nr. 033) Außenhandelspreise, Dezember und Jahr 2025
(Nr. 034) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Dezember 2025
(Nr. 035) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 4. Quartal 2025, 10:00 Uhr
(Nr. 036) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Januar 2026 (im Laufe des Tages)
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
