Forum Moderne Landwirtschaft e.V.

Neue AgrarScouts für Grüne Woche in Berlin im Januar 2025 gesucht

Berlin (ots)

Das Forum Moderne Landwirtschaft (FML) bietet im Rahmen der Grünen Woche in Berlin im Januar 2025 wieder Schulungen zum AgrarScout an. In Kommunikationsschulungen werden diese auf den Dialog mit dem Verbraucher vorbereitet. Die Kommunikationsschulung findet einen Tag vor dem Messeeinsatztag in einem Tagungshotel statt. Im Rahmen der Schulung erhalten die angehenden AgrarScouts eine individualisierbare Pressemitteilung für ihre Lokalredaktionen in ihrer Heimat und eine AgrarScouts-Weste. Ihren ersten Einsatz haben sie dann am darauffolgenden Tag auf der Grünen Woche in Berlin.

Auf der Grünen Woche in Berlin im Januar 2025 haben wieder 100 Landwirt:innen, Agrarstudent:innen und Mitarbeiter:innen aus dem vor- und nachgelagerten Bereich die Möglichkeit, mit Verbraucher:innen in den Dialog zu treten. Das AgrarScouts-Projekt ist eine Initiative des Forum Moderne Landwirtschaft (FML) in Berlin und wurde 2016 im Rahmen der Grünen Woche in Berlin ins Leben gerufen. Die Idee: Was es heißt, als Landwirt:in oder Mitarbeiter:in eines Betriebes in der modernen Landwirtschaft tätig zu sein, kann kaum jemand authentischer erklären als die Menschen aus der Praxis selbst. Und genau da kommen die AgrarScouts ins Spiel.

In persönlichen Gesprächen gewähren die AgrarScouts auf dem ErlebnisBauernhof in Halle 3.2, einen authentischen Einblick in ihre Arbeit. Seit Januar 2016 werden Landwirt:innen, Agrarstudent:innen und Mitarbeiter:innen aus dem vor- und nachgelagerten Bereich darin ausgebildet, auf Verbraucher:innen zuzugehen, sich ihren Fragen zu widmen und mit ihnen in einen Dialog über die Landwirtschaft zu treten. Bis jetzt wurden bereits über 850 Menschen zu AgrarScouts in ganz Deutschland ausgebildet. Das Projekt gibt es mittlerweile auch in Österreich und der Schweiz und wird dort von den ansässigen Bauernverbänden umgesetzt.

Wer AgrarScout werden möchte, meldet sich dazu über folgendes Formular an: https://share.hsforms.com/1k260_IOwQYel15fdupvwkg48a81

Voraussetzung zur Teilnahme ist ein Mindestalter von 16 Jahre und der Nachweis, dass ein Bezug zur Landwirtschaft gegeben ist. Ein eigener Betrieb ist keine Voraussetzung zur Teilnahem.

"Wir merken in unserer täglichen Arbeit, wie wichtig es ist, dass Menschen, vor allem aus größeren Städten, wieder mehr mit Landwirt:innen sprechen. Die Entfremdung von Stadt-Land hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Das AgrarScout-Projekt ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Stadt und Land und fördert den Dialog zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft."

Lea Fließ, Geschäftsführerin Forum Moderne Landwirtschaft

"Wer kann besser vom Berufsalltag und den Herausforderungen in der Landwirtschaft berichten als Menschen, die dort tätig sind. Das AgrarScout-Netzwerk ist nicht nur eine tolle Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und zu vernetzen. Sondern auch ein wichtiges ehrenamtliches Engagement, dass Nicht-Landwirt:innen mit Landwirt:innen zusammenbringt und dazu beiträgt, durch Dialog auf Augenhöhe mit Vorurteilen auszuräumen und die Gesellschaft durch die Landwirtschaft mitzunehmen."

Henriette Keuffel, Leitung AgrarScout-Netzwerk Forum Moderne Landwirtschaft

