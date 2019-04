Deutscher Naturschutzring

Erfolgreiche Umweltpolitik kann nur durch ökologischen und sozialen Umbau Europas gelingen

Deutscher Naturschutzring und Verbände stellen Europawahlkampagne #natürlichEuropa vor

Acht Wochen vor der Wahl zum Europäischen Parlament findet in Berlin die Auftaktveranstaltung der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzverbände statt, die unter dem Slogan #natürlichEuropa zur Wahl mobilisieren wollen. Auf Grundlage der umweltpolitischen Forderungen, die von knapp 90 DNR-Mitgliedsverbänden getragen werden, sollen mit der Kampagne natur-, tier- und umweltschutzaffine und engagierte Menschen angesprochen werden. "Es steht bei dieser Europawahl sehr viel auf dem Spiel und den meisten Menschen ist leider nicht bewusst, wie stark die EU unseren Alltag positiv beeinflusst: In Brüssel werden die entscheidenden umweltpolitischen Beschlüsse gefasst, die wir in Deutschland umsetzen sollen. Wir können am 26. Mai entscheiden, wer das Sagen in Brüssel für die kommenden fünf Jahre haben soll", so Undine Kurth, DNR-Vizepräsidentin. Nach einer schwachen Wahlbeteiligung 2014 wollen die Verbände in diesem Jahr über eine gemeinsame Online- und Printkampagne mit einer starken Stimme für ein sozial und ökologisch nachhaltiges Europa werben.

"In der Europäischen Union haben wir sicherlich einiges für Natur und Umwelt erreicht. Doch der Zustand ist bei weitem nicht gut und muss deutlich verbessert werden, um die planetaren Belastungsgrenzen einzuhalten und die internationalen Verpflichtungen umzusetzen. Daher müssen wir bei der nächsten Wahl sicherstellen, dass wir endlich mit der großen Nachhaltigkeitswende für die Menschen und für die Umwelt beginnen", sagt DNR-Präsident Kai Niebert.

Neben zahlreichen Verbändevertretern sprechen zur DNR-Auftaktveranstaltung die Unternehmerin und Köchin Sarah Wiener über ihre Version eines gesunden und natürlichen Europas sowie Günther Bachmann vom Nachhaltigkeitsrat über ein zukunftsfähiges Europa.

Weitere Informationen unter www.natürlichEuropa.de

