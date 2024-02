Deutsche Bischofskonferenz

Katholischer Kinder- und Jugendbuchpreis 2024 - Preisträger

Die Jury des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises zeichnet die österreichische Illustratorin Linda Wolfsgruber für ihr Buch sieben. die schöpfung aus, das im Tyrolia Verlag (Innsbruck) erschienen ist. Im Preisbuch wird jeder der sieben Tage der Schöpfung in je sieben ausdrucksstarken Bildern dargestellt. Einfache, fast monochrome Collagen verwandeln sich nach und nach zu Tier- und Pflanzenbildern. Die Jury empfiehlt das Preisbuch ab vier Jahren und gleichzeitig zur Lektüre für alle, die sich für einen alternativen Zugang zu Themen wie Schöpfungsverantwortung und nachhaltiges Leben interessieren.

Die Jury hat außerdem für weitere 14 Bilder-, Kinder-, Sach- und Jugendbücher eine Empfehlungsliste erstellt. 63 Verlage haben sich mit 151 Büchern am Wettbewerb um den Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2024 beworben. Der Vorsitzende der Jury, Weihbischof Robert Brahm (Trier), ist dankbar für die Einigkeit in der Jury und die Fülle an Büchern, die in der Jury ausgewertet wurden. Linda Wolfsgruber dankte für die Entscheidung: "Ich freue mich von ganzem Herzen über diesen wunderbaren Preis und danke der Jury, die meine Arbeit so geschätzt und gewürdigt hat." Die Preisverleihung findet am 16. Mai 2024 im Erbacher Hof in Mainz statt. Dabei wird der Preisträgerin die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung überreicht.

Zur Jury gehören neben Weihbischof Brahm auch Dr. Agnes Blümer (Literaturwissenschaftlerin Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendmedienforschung, Bonn), Prof. Dr. Norbert Brieden (Religionspädagoge Universität Wuppertal), Marlene Fritsch (Lektorin und Autorin, Trier), Kerstin Fuchs (Leitung Jugendhilfezentrum Johannesstift, Wiesbaden), Dr. Theresa Kohlmeyer (Leitung Abteilung Liturgie und Glaubenskommunikation im Bistum Essen), Bettina Kraemer (Leitung Lektorat Borromäusverein e. V., Bonn), Dr. Heidi Lexe (Leitung Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur Stube, Wien), Dr. Claudia Maria Pecher (Leitung Landesfachstelle für Büchereiarbeit und Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, München) und Prof. Dr. Markus Tomberg (Religionspädagoge, Theologische Fakultät Fulda).

Zum Preisbuch und zur Empfehlungsliste erscheint Ende März 2024 wie in den vergangenen Jahren eine eigene Arbeitshilfe mit Rezensionen und Hinweisen zu allen Titeln. Themen wie Antisemitismus, Flucht, Auseinandersetzung mit Tod und Krankheit sowie Freundschaft und Familie, Schöpfungsverantwortung und Empowerment von Kindern und jungen Menschen werden dabei als Bilder- und Sachbücher oder als Romane altersgerecht vermittelt. Außerdem wird zur Arbeitshilfe ein Plakat mit dem Preisbuch sowie allen Titeln der Empfehlungsliste im Format DIN A2 angeboten.

Hintergrund zum Preisbuch

Linda Wolfsgruber: sieben. die schöpfung (Tyrolia Verlag, Innsbruck 2023), 120 Seiten, ISBN 978-3-7022-4150-6, EUR 26,00

"So schlicht und gleichzeitig so bedeutungsvoll" nennt Linda Wolfsgruber ihre künstlerische Neuinterpretation der biblischen Schöpfungsgeschichte, bei der sie Geschichte und Wissenschaft harmonisch miteinander vermengt. Die Zahl sieben ist dabei sowohl inhaltliches wie auch dramaturgisches Konzept. Mit der schlicht formulierten und dennoch zentralen Erkenntnis Weil sie uns anvertraut ist ... leitet die Künstlerin in den Schöpfungshymnus ein und setzt ihn in seiner theologisch-zeichenhaften Fülle um. Die einleitenden Eisberge, die am Ende des Buches sichtbar an Masse verloren haben, verdeutlichen die Verantwortung des Menschen für die Schöpfung. Linda Wolfsgruber hat mit sieben. die schöpfung einen meisterhaften Weckruf gestaltet, die Erde, die uns Menschen anvertraut ist, zu schützen und zu bewahren, heißt es in der Jurybegründung.

