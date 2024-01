ARD Mediathek

"Women of Science": weibliche Vorbilder in der Wissenschaft

Sechsteilige internationale Reihe in Zusammenarbeit mit der European Broadcasting Union / ab 10.2.2024 in der ARD Mediathek und auf planet-schule.de

Mehr Frauen in MINT-Berufen ist seit Jahren die Forderung. Damit sich junge Frauen eine Karriere in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik vorstellen können, sind Vorbilder wichtig. "planet schule" (SWR) beteiligt sich im Namen der ARD an der internationalen Filmreihe "Women of Science", die erfolgreiche Frauen vorstellt: Sie haben den MINT-Bereich für sich erobert und arbeiten als Ingenieurinnen, IT-Expertinnen oder Wissenschaftlerinnen. Jeder der sechs Filme begleitet und porträtiert eine von ihnen. Die vom SWR produzierte Folge stellt die Luftfahrtingenieurin Tiziana Bräuer vor. Die Reihe will junge Frauen und Mädchen dazu ermutigen, in wissenschaftlichen Berufen zu arbeiten. Alle sechs Folgen von "Women of Science" stehen ab dem 10.02.2024 in der ARD Mediathek und auf planet-schule.de zum Abruf bereit.

Tiziana Bräuer, Luftfahrtingenieurin

Als Schülerin eines Mädchengymnasiums hat sich Tiziana Bräuer nie gefragt, ob Technik etwas für Frauen ist. Sie beschloss einfach, Ingenieurin zu werden. Als werdende Ingenieurin musste sie sich in der männerdominierten Technikwelt dann aber doch oft behaupten. Heute erforscht die Dreißigjährige am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen die Auswirkungen von Kondensstreifen auf das Klima. Dass sie mit ihrer Arbeit dazu beitragen kann, das Fliegen klimafreundlicher zu machen, motiviert die Ingenieurin. Der technologische Fortschritt ist für sie ein wichtiges Mittel, um die großen Probleme unserer Zeit zu bewältigen.

"Women of Science"

"Women of Science" ist eine internationale Reihe in Zusammenarbeit mit der European Broadcasting Union, EBU. Für den SWR verantwortlich zeichnen die Beauftragte für Chancengleichheit Cornelia Kuhn-Lorenz, Redaktion planet schule: Kirsten Praller, Redaktionsleitung planet schule: Nicolas Duscha, Autorin der SWR Folge: Pia Grzesiak. Neben dem SWR beteiligt sind Rundfunkanstalten aus Österreich (ORF), Italien (RAI), Belgien (RTBF), Litauen (LRT) und Großbritannien (BBC). Alle sechs Folgen stehen ab dem 10.02.2024 zum Abruf in der ARD Mediathek und bei planet-schule.de.

