Informationszentrale Deutsches Mineralwasser

Schluck für Schluck entspannen! - Wohlbefinden beginnt beim bewussten Trinken

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Bonn (ots)

Sie kennen das: Der Tag ist voll, ein Termin jagt den nächsten und eigentlich wünschen Sie sich nur kurz durchzuatmen. Aber für echte Pausen fehlt einfach die Zeit. Was viele nicht auf dem Schirm haben: Diese kleinen Momente für sich selbst müssen gar nicht so groß sein und aufwendig geplant werden. Manchmal reicht schon ein kurzer, aber bewusster Moment wie ein Glas Mineralwasser. Mehr dazu von meinem Kollegen Mario Hattwig.

Sprecher: Im Alltag fällt es uns oft schwer, eine Balance zwischen Pflicht, Arbeit und Entspannung zu halten oder einfach mal auf die Bremse zu treten, erklärt die Wassersommelière, Yogalehrerin und Life Coach Fabienne Bogdahn.

O-Ton 1 (Fabienne Bogdahn, 17 Sek.): "Wir haben alle etliche To-dos und verlieren uns dann in diesem Tun. Und oft denkt man ja, das braucht jetzt ganz viel Aufwand, um aus diesem Hamsterrad auszusteigen. Aber es kann ganz einfach sein, wie zum Beispiel mit einem Mini-Ritual, wie eine Trinkpause, einmal durchatmen, und schon hat man einen spürbaren Effekt."

Sprecher: Ganz wichtig dabei: Bewusst trinken und innehalten.

O-Ton 2 (Fabienne Bogdahn, 19 Sek.): "Es macht tatsächlich einen Riesenunterschied, ob ich das Glas und die Flasche ansetze und einfach runterkippe und mit den Gedanken schon woanders bin, oder ob ich achtsam trinke. Das heißt, ich versuche mal voll wahrzunehmen, wie ich das eigentlich mache. Wie setze ich an? Wie fühlt sich das an, wenn das Wasser an die Lippen kommt? Wie fühlt sich das Wasser im Mund an?"

Sprecher: Durch diese kleinen Momente kommen wir kurz zur Ruhe und entspannen uns. Und Beste: Sie lassen sich ganz einfach in den Alltag einbauen.

O-Ton 3 (Fabienne Bogdahn, 25 Sek.): "Also ich mache das so, bevor der Tag mich schnappt, da trinke und genieße ich erst mal langsam so ein Glas lauwarmes Mineralwasser in kleinen Schlücken. Und nach dem Lunch, da kann so ein Glas natürliches Mineralwasser mit Sprudel dabei helfen, den Fettstoffwechsel so richtig anzuregen. Und wenn ich jetzt eine Flasche auf dem Tisch stehen habe mit natürlichem Mineralwasser, erinnert mich das natürlich immer an die kleinen Pausen und an die Jetzt-Momente."

Sprecher: Gerade Mineralwasser ist dafür super geeignet.

O-Ton 4 (Fabienne Bogdahn, 26 Sek.): "Es ist ein unkompliziertes und natürliches Produkt, das den Körper mit wichtigen Mineralstoffen versorgen kann und sich eben super für solche Mini-Rituale eignet. Außerdem ist es super vielseitig, also still, sprudelig, mit vielen Mineralstoffen, mit wenigen. Und man kann es ja auch mit Minze, Zitrone und anderen Kräutern und Früchten so richtig aufpeppen. Und das erfrischt dann Körper und Geist und tut unserem Organismus richtig gut."

Ob mit viel, wenig oder ohne Kohlensäure: Natürliches Mineralwasser gehört in Deutschland zu den beliebtesten Kaltgetränken - und es ist der perfekt Weg, um ganz bewusst gegen Stress anzutrinken . Mehr Infos dazu finden Sie im Netz unter mineralwasser punkt com.

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