Prost Mahlzeit! - Bewusste Ernährung fängt beim Trinken an

Wer seine Ernährung umstellen will, denkt oft zuerst an große Schritte. Wochenpläne. Neue Rezepte. Mehr frische Zutaten. Der Kopf ist schnell voll mit Listen und Vorsätzen. Dabei braucht es für den Anfang keine ausgefeilte Strategie. Es reicht, den Blick vom Teller zu lösen und ins Glas zu schauen. Denn, bevor man Mahlzeiten neu organisiert oder Einkaufsgewohnheiten verändert, ist der erste Schritt hin zu einer bewussten Ernährung viel einfacher als man denkt. Mario Hattwig berichtet.

Sprecher: Sich bewusster ernähren wollen viele. Damit das auch gelingt, ist es wichtig, einfach und vor allem realistisch an die Sache ranzugehen, sagt die Diplom- Oecotrophologin und Ernährungsberaterin Maike Grimmelt.

O-Ton 1 (Maike Grimmelt, 23 Sek.): "Sprich: Schritt für Schritt statt radikaler Verbote. Frische, ausgewogene Lebensmittel wählen, auf den eigenen Körper hören - und eben nicht vergessen, dass das richtige Trinken auch dazu gehört. Es ist sogar ratsam, genau hier anzufangen. Denn Trinken ist eine Gewohnheit, die sich leicht verändern lässt. Wer hier bewusst wählt, setzt schon ein starkes Signal für den eigenen Alltag."

Sprecher: Was wir trinken, beeinflusst unser Wohlbefinden, unseren Flüssigkeitshaushalt, unsere Konzentration und unser Hungergefühl.

O-Ton 2 (Maike Grimmelt, 15 Sek.): "Wer genug und das Richtige trinkt, unterstützt den Stoffwechsel und hilft dem Körper, Nährstoffe besser zu verwerten. Gleichzeitig können aber auch zuckerreiche Getränke viele Kalorien liefern, ohne eben halt satt zu machen - und damit gute Vorsätze schnell ausbremsen."

Sprecher: Besonders gut geeignet sind deshalb Wasser oder ungesüßter Tee, denn die löschen den Durst, ohne den Körper unnötig zu belasten.

O-Ton 3 (Maike Grimmelt, 19 Sek.): "Gerade Mineralwasser ist ein ideales Getränk. Es ist völlig natürlich, sicher und superpraktisch: Man kann es ganz unkompliziert unterwegs mitnehmen. Und wer Geschmack möchte, kann mit frischen Früchten oder Kräutern variieren. Bei fertigen Getränken bitte immer die Etiketten checken. Denn da versteckt sich oft Zucker, wo man ihn gar nicht vermutet."

Sprecher: Deshalb besser zu Mineralwasser greifen, denn das ist nicht nur zucker- und kalorienfrei, sondern liefert auch noch wertvolle Mineralstoffe.

O-Ton 4 (Maike Grimmelt, 23 Sek.): "Es gibt eine große Auswahl an verschiedenen Mineralwässern in Deutschland mit unterschiedlicher Zusammensetzung. Also wer sportlich unterwegs ist, kann mit Mineralwasser seine Natrium- und Magnesiumzufuhr erhöhen, Frauen können ganz gezielt auf den Kalziumgehalt achten und wer eine unkomplizierte ausgewogene Erfrischung sucht, nimmt einfach ein niedriger mineralisiertes Mineralwasser."

Sprecher: Übrigens: Feste Trinkroutinen helfen dabei, auf die empfohlene Trinkmenge von 1,5 Liter pro Tag zu kommen. Und:

O-Ton 5 (Maike Grimmelt, 18 Sek.): "Wer regelmäßig trinkt, statt erst bei Durst daran zu denken, unterstützt Konzentration, Leistungsfähigkeit und auch das Essverhalten. Oft verwechseln wir auch Durst mit Hunger - und greifen unnötig zu Snacks. Eine einfache Trinkroutine hilft also, den Körper besser zu verstehen und bewusster mit Ernährung umzugehen."

Ob mit viel, wenig oder ohne Kohlensäure: Natürliches Mineralwasser gehört in Deutschland zu den beliebtesten Kaltgetränken - und es ist der perfekte Begleiter für eine bewusste Ernährung. Mehr Infos dazu finden Sie im Netz unter mineralwasser punkt com.

