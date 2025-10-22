Universal Music Deutschland

Herbert Grönemeyer - Die eigenen Regeln brechen? Diesen Spaß wollte ich mir gönnen!

Herbert Grönemeyer über sein neues Akustik-Album Unplugged 2 - Von allem anders

Berlin (ots)

Eigentlich wollte Herbert Grönemeyer auf seinem neuen Akustik-Album "Unplugged 2 - Von allem anders" einer goldenen Regel folgen: auf dem zweiten Unplugged-Album seiner Karriere, 30 Jahre nach seinem legendären "MTV Unplugged" von 1995, sollten nur Songs vertreten sein, die in der Zeit nach dem ersten "MTV Unplugged" Albums eines deutschsprachigen Künstlers überhaupt entstanden sind.

Diese Regel bricht Herbert Grönemeyer allerdings gleich zwei Mal: mit "Flieg" ist eine brandneue Ballade auf dem Album, bei der das Produktionsduo Lucry & Suena mitschrieb und auf dem Suena auch Vocals und Piano beisteuert.

Und dann ist da noch die neue Version von "Flugzeuge im Bauch", diesem Über-Song von 1984. "Damals hatte ich alle Chöre auf dem Song selbst eingesungen", so Grönemeyer. "Für unser neues Unplugged Album hatte ich aber die große Freude und Ehre, mit dem 64-köpfigen Berliner Rundfunkchor arbeiten zu können. "Flugzeuge im Bauch" also einmal mit einem richtigen Chor singen zu können, den Spaß wollte ich mir gönnen!", gibt Deutschlands erfolgreichster Künstler zu.

Die Zusammenarbeit mit dem auch international mit Preisen ausgezeichneten Chor bildet das Herz des Albums: "Wir haben uns gefragt: machen wir genau das gleiche wie vor 30 Jahren nochmal, zeichnen wir also ein Konzert auf? Oder versuchen wir etwas Neues? Ich brauche doch für mich selbst eine Herausforderung", so Grönemeyer.

Und diese Herausforderung war die Zusammenarbeit mit dem Berliner Rundfunkchor, zahlreichen Orchestermusiker*innen, alten und neuen Freund*innen, wie den Sänger*innen Lea, Balbina, Peter Fox oder Berkan, sogar Fußballer und Autor Christoph Kramer (klatschenderweise) ist dabei.

23 Songs in neuem Kostüm, unverkabelt, unverstärkt und pur. Aufgenommen gemeinsam mit Alex Silva, seiner langjährigen Band mit Armin Rühl an den Drums, Bassisten Norbert Hamm, den Gitarristen Jakob Hansonis und Stephan Zobeley, Alfred Kritzer am Keyboard und dem Percussionisten Rhani Krija.

Ganz neue Arrangements der altbekannten und geliebten Songs. Wer sie live bei den Unplugged-Konzerten im Herbst 2025 miterlebt hat, weiß, welche neue Intensität sie erhalten haben. Die Songs aus den Studio-Alben "Tumult", "Mensch" und "Schiffsverkehr", aus "Das ist los", "Dauernd jetzt" und "Was muss, muss". Und eben auch "Flugzeuge im Bauch" und "Flieg".

Die Aufnahmen zogen sich über ein ganzes Jahr hin, fanden an Orten wie den legendären Hansa-Studios oder dem RBB-Rundfunksaal statt und geben den Songs, die in ihren neuen, unverstärkten Versionen noch direkter, noch eindringlicher wirken, eine ganz neue Qualität. Sie überraschen mit neuen Soundideen oder zusätzlicher Klarheit, mit tanzbaren Momenten und ruhiger Melancholie. Von allem ein bisschen, vor allem aber: Von allem anders.

