Universal Music Deutschland

Alexander Eder entfacht ein Gefühlsfeuerwerk auf "Quer durch die Bank"

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Alexander Eder veröffentlicht heute mit "Quer durch die Bank" sein langersehntes drittes Studioalbum. Der österreichische Sänger steckt all seine Leidenschaft und alles, was er hat, in seine Musik. Das ist auch auf seinem neuen Album "Quer durch die Bank" spürbar. Wenn Alexander Eder sich etwas in den Kopf setzt, gibt er immer Vollgas:

"Ich glaube an die Kraft von Emotionen und möchte, dass die Leute bei meinen Songs nicht an ihre Sorgen denken und einfach mal abschalten können. Deswegen brauche ich auch keinen Urlaub - ich liebe es Musiker zu sein."

Auf "Quer durch die Bank" geht es ums laut sein, darum gegen den Strom zu schwimmen und an sich zu glauben - sich zu verknallen, mit Vollgas gegen die Wand zu rennen und wieder aufzustehen. Ums Feiern und lebenslange Freundschaft. Der Österreicher mit der unverkennbaren Stimme - tief und intensiv - begeistert regelmäßig mit eigenen Songs und Kompositionen das Publikum.

Auf den 20 Songs zeigt er sich mit seinem typisch rockig-lauten Alexander Eder-Sound, aber auch andere musikalische Facetten finden auf "Quer durch die Bank" ihren Platz. Von humorvoll und viel Wortwitz, wie auf dem gemeinsamen Song "Herzinfarkt" mit seinem österreichischen Kollegen RIAN über "Wenn alle Lichter ausgehen", der ruhig und gefühlvoll daherkommt, bis hin zu "1 Mal um die Welt" bei dem Alexander Eder mit dem Berliner Rap-Duo SDP kollaboriert. Seine smarten Popsongs, mal hoch emotional, mal mit einem Augenzwinkern, treffen mitten ins Herz und erzählen universell über Liebe, Beziehungen, Freundschaft und den Herausforderungen im Leben.

Original-Content von: Universal Music Deutschland, übermittelt durch news aktuell