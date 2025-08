Mehr als einfach nur H2O - Das Besondere an Mineralwasser

Informationszentrale Deutsches Mineralwasser

Anmoderationsvorschlag: Manche meinen ja, dass es egal ist, welches Mineralwasser man trinkt. Wasser sei schließlich Wasser. Es müsse ja nur den Durst löschen. Da stellt sich allerdings die Frage, wie es kommt, dass die verschiedenen natürlichen Mineralwässer so unterschiedlich schmecken, obwohl sie ohne irgendwelche Zusätze auskommen. Außerdem sollte man sie auch nicht nur als Durstlöscher betrachten. Das wäre laut Fabienne Bogdahn [sprich: Boogdaan] einfach viel zu kurzgefasst. Als Wassersommelière, Yoga-Lehrerin und Life Coach ist Mineralwasser für sie ein ganz besonderes Lebensmittel und Mario Hattwig hat sich mit ihr unterhalten.

Sprecher: Natürliche Mineralwässer sind so unterschiedlich wie die Gesteinsschichten, durch die sie geflossen sind. Die beeinflussen nämlich die Mineralisierung, was man auch schmecken kann. Als Wassersommelière kennt Fabienne Bogdahn die Unterschiede bestens.

O-Ton 1 (Fabienne Bogdahn, 15 Sek.): "Zum Beispiel kann ein Mineralwasser mit einem hohen Natriumchloridgehalt so eine ganz leichte Salznote haben. Magnesium kann dem Mineralwasser einen leicht süßlichen oder auch herben Geschmack verleihen. Und Kalzium, das ist manchmal so richtig kreidig in der Mundhöhle."

Sprecher: Diese Unterschiede - die übrigens zusätzlich von Trinktemperatur und Kohlensäuregehalt beeinflusst werden - kann man auch beim Essen gezielt einsetzen, um das Beste aus einem Gericht herauszukitzeln.

O-Ton 2 (Fabienne Bogdahn, 29 Sek.): "Zum Beispiel passen hoch mineralisierte, leicht sprudelige Mineralwässer super zu den meisten Käsearten. Und leichte, wenig mineralisierte Mineralwässer, die passen ganz gut zu sauren Speisen, wie Eingelegtem oder allem, was mit Essig zubereitet wird. Und warum eigentlich nicht mal eine Süßspeise, zum Beispiel so ein schönes Mousse au Chocolat, mit einem natriumreichen Mineralwasser kombinieren. Sowas freut dann insbesondere die Fans vom Geschmack des Salzkaramels."

Sprecher: Auch als Life Coach setzt die Expertin auf Mineralwasser. Immerhin ist Wassertrinken essenziell für die Gesundheit.

O-Ton 3 (Fabienne Bogdahn, 16 Sek.): "Mineralwasser kann uns mit den meisten lebenswichtigen Mineralien versorgen. Und es ist gut für die Haut, für die faszialen Strukturen des Körpers, die so alles durchweben. Es beeinflusst unsere Energie positiv und es kann sogar helfen, Stress abzubauen."

Sprecher: Dazu empfiehlt sie, sich mehr aufs Wassertrinken zu konzentrieren, als die meisten das üblicherweise tun, und es zu einem richtigen Achtsamkeitsritual zu machen.

O-Ton 4 (Fabienne Bogdahn, 29 Sek.): "Alles, was wir bewusst tun, das schafft Achtsamkeit und Aufmerksamkeit für den Augenblick. Ich nenne das 'Jetzt-Momente'. Da hört dann die Gedankenkirmes im Kopf mal auf und das hilft dabei, das eigene Leben nicht nur in einer ewigen Wiederholungsschleife, sondern ganz klar, zu leben. Und daher ermutige ich Menschen, auch Mineralwasser ganz bewusst zu genießen. Schluck für Schluck, es wirklich zu schmecken, als so eine Mini-Meditation sozusagen."

Abmoderationsvorschlag: Natürliches Mineralwasser ist mehr als nur Wasser. Je nach Zusammensetzung der natürlich enthaltenen Mineralien und Spurenelemente schmeckt es leichter, herber, süßlicher oder salziger. Außerdem kann es als Teil der täglichen Achtsamkeitsroutine, indem man es also ganz bewusst trinkt, dazu beitragen, dass man mehr Energie hat. Das können Sie auch noch mal in Ruhe im Netz nachlesen. Alle wichtigen Infos dazu gibt's auf mineralwasser.com.

