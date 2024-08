ZDF

Die Fußball-Bundesliga startet in die Saison 2024/2025 – und der "Bolzplatz", das Fußball-Magazin auf sportstudio.de, in der ZDFmediathek und auf dem YouTube-Kanal "sportstudio fußball", ist zurück aus der Sommerpause. Ab 22. August 2024 finden sich dort jeden Donnerstag erneut pointierte Analysen der Bundesliga und des internationalen Fußballs, abwechslungsreiche Themen rund um das Fußballgeschäft und bekannte Fachleute im Interview. Im "Bolzplatz"-Studio ist zur neuen Saison ein neues Gesicht präsent: Neben Lili Engels, die in ihre zweite "Bolzplatz"-Saison geht, bringt nun zudem Sportjournalist Conan Furlong seine Fußball-Expertise in das junge Format ein.

In der ersten Folge der neuen Saison richtet sich der Blick auf den Rekordmeister, der in der vergangenen Spielzeit titellos blieb: Wo steht der FC Bayern München zum Start der neuen Saison? Wie baut der neue Sportvorstand Max Eberl das Team um? Zahlen sich die hohen Transferausgaben aus? Und bekommt Neu-Trainer Vincent Kompany die Zeit, die er braucht, um das veränderte Team wieder auf Erfolgskurs zu führen? Lili Engels und Conan Furlong gehen zum Saisonauftakt in einer Doppel-Moderation diesen und weiteren Fragen rund um den FC Bayern nach.

In der zweiten Folge am Donnerstag, 29. August 2024, 18.00 Uhr, ist Conan Furlong allein im "Bolzplatz"-Einsatz – die Auslosung zur neuen Ligaphase in der UEFA Champions League steht dann im Fokus. Ab der kommenden Saison werden in der Fußball-Königsklasse die 36 qualifizierten Teams in der neuen Ligaphase jeweils acht Spiele absolvieren – gegen jeweils acht andere Mannschaften. Die Auslosung ist im ZDF-Livestream auf sportstudio.de und auf dem YouTube-Kanal "sportstudio fußball" zu sehen.

Conan Furlong, 28, studierter Sportwissenschaftler, hat bereits das "sportstudio"-Video-Format "Football Finest" präsentiert – seine Stadion-Vlogs, in denen er durch bedeutende Fußball-Derbys und beeindruckende Fußball-Orte führte, erreichten in der ZDFmediathek und auf Youtube ein großes Publikum. Conan Furlong folgt auf Manu Thiele, der seit 2021 den "Bolzplatz" unterhielt.

Lili Engels (27) ist seit September 2023 für das "Bolzplatz"-Format im Einsatz. Die gebürtige Hamburgerin hat Sportwissenschaften und Philosophie in Kiel studiert und arbeitet nach einem Volontariat als Sportjournalistin und Moderatorin.

Montags ab 0.00 Uhr sind auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek die Clips der Bundesliga-Spiele vom Wochenende verfügbar, ebenso ausgewählte Spiele der Zweiten Bundesliga und der Fußball-Bundesliga der Frauen.

