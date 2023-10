Techem GmbH

Techem erhält erstmals das Zertifikat berufundfamilie

Eschborn (ots)

Serviceanbieter stärkt Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben

Projektplan über drei Jahre definiert

Acht Handlungsfelder bündeln Ziele und Maßnahmen

Techem, einer der führenden Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude, trägt seit dem 30. September 2023 das Zertifikat "berufundfamilie". Damit verpflichtet sich der Energiedienstleister zu einem dreijährigen Projektplan mit konkreten Zielen zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben seiner Mitarbeitenden. Die Fortschritte werden jährlich von berufundfamilie überprüft.

"Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und dem Privatleben gewinnt in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung. In unserer Nachhaltigkeitsstrategie spielt die soziale Dimension eine zentrale Rolle - deshalb setzen wir mit dem Zertifikat und dem damit verbundenen Projektplan auf konkrete Lösungen, die unsere Mitarbeitenden in allen Lebensphasen unterstützen", so Matthias Hartmann, CEO von Techem.

Die geplanten Maßnahmen und Ziele hat Techem im Vorfeld in einem Workshop mit Mitarbeitenden aus verschiedenen Bereichen, Standorten und Hierarchieebenen erarbeitet. Dazu gehören etwa ein Mentoring-Programm für Nachwuchsführungskräfte oder die Unterstützung von Mitarbeitenden mit pflegebedürftigen Angehörigen. Die Ziele für die nächsten drei Jahre sind in der Nachhaltigkeitsstrategie verankert und in acht Handlungsfelder unterteilt - von der Arbeitszeit bis zu Services für Familien. Künftig wird Techem dreimal jährlich an das interne Sustainability Council berichten, um die Fortschritte zu beobachten.

Über "berufundfamilie"

Das "audit berufundfamilie" ist ein strategisches Managementinstrument zur familien- und lebensphasenbewussten Ausrichtung der Personalpolitik von Unternehmen und Institutionen. Der Dienstleister und Think-Tank berufundfamilie Service GmbH begleitet diese in ihrem Gestaltungsprozess und verleiht einmal jährlich das Zertifikat. Initiiert wurde das Audit, das seit 1998 besteht, von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung.

Über Techem

Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit 4.199 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 12,5 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion und Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungswirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.techem.de

