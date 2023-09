Techem GmbH

Digitaler Heizungskeller: Neuer Techem Service optimiert Heizungsbetrieb mithilfe künstlicher Intelligenz

Bild-Infos

Download

Eschborn (ots)

KI-basierte Analyse legt Optimierungspotenzial für Heizungsanlagen offen

Durchschnittlich 15 Prozent weniger Energieverbrauch und CO2-Emissionen*

Geringinvestive Lösung reduziert Betriebs- und Verbrauchskosten

Techem, einer der führenden Servicepartner für energieeffiziente Gebäude, erweitert sein Produkt- und Lösungsportfolio für die Immobilienwirtschaft um den Digitalen Heizungskeller. Die geringinvestive Lösung ermöglicht dank digitaler Sensoren ein umfassendes Monitoring sowie die Optimierung von Heizungsanlagen auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) - für jede Heizungsanlage und jeden Energieträger. Das schafft nicht nur Transparenz hinsichtlich der korrekten Anlageneinstellung, sondern legt zudem Einsparpotenziale offen. Störungen lassen sich durch das kontinuierliche Monitoring früher erkennen und schneller beheben, was wiederum Kosten und Ressourcen schont. Analyseergebnisse und konkrete Handlungsempfehlungen können Kunden zentral in einem webbasierten Portal einsehen. Der Service ist ab sofort für alle Heizungsanlagen und Energieträger verfügbar.

Digitaler Zwilling stellt individuelle Handlungsempfehlungen bereit

Grundlage des neuen Techem Services ist ein Monitoring mit KI-gestützter Fernüberwachung und -analyse. Dabei werden Temperatursensoren an der Heizungsanlage, ein Umgebungstemperatursensor an der Außenwand sowie ein stromgebundenes Gateway installiert. Das Gateway erfasst Temperatur- und Zählerdaten der Heizung im Minutentakt und übermittelt diese anschließend an die Cloud. Auf diese Weise lassen sich, in Kombination mit weiteren Daten, liegenschaftsspezifische Modelle trainieren und in einem digitalen Zwilling der Heizungsanlage abbilden. Mit Hilfe einer KI werden eine große Vielzahl unterschiedlicher Analysen durchgeführt, aus denen sich Handlungsempfehlungen ableiten lassen. Darüber hinaus trägt die selbstlernende Technik zu einer kontinuierlichen Optimierung der Analyseverfahren bei.

"Die Einstellung von Heizungsanlagen ist komplex. So ist nur jede fünfte Heizung in Deutschland optimal eingestellt und dimensioniert, 80 Prozent laufen sogar im Sommer durch. Dabei ist ihr optimierter Betrieb essenziell, um Energieverbrauch, Emissionen und letztlich Kosten im Gebäude zu reduzieren", so Nicolai Kuß, CSO Techem. "Mit dem Digitalen Heizungskeller ermöglichen wir der Wohnungswirtschaft wertvolle Einblicke, reduzieren Komplexität und legen Optimierungspotenziale offen - und das durch eine geringinvestive Lösung, mit der sich durchschnittlich 15 Prozent Energie einsparen und Emissionen vermeiden lassen. Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag zu einem digitalisierten, CO2-neutralen Gebäudesektor."

Messbare Vorteile für die Wohnungswirtschaft

Für Vermietende und Bewohnende bringt der Digitale Heizungskeller Licht ins Dunkel: Durch die fortlaufende digitale Erfassung des Betriebszustandes werden Störungen der Heizungsanlage bereits innerhalb kurzer Zeit erkannt und automatisch gemeldet. Das reduziert neben dem Verwaltungsaufwand für Vermietende auch die Betriebskosten. Zudem sind Optimierungen im Anlagenbestand dank konkreter Handlungsempfehlungen einfacher umzusetzen. Arbeitet die Heizung effizienter, lassen sich auch Energieverbrauch und Emissionen reduzieren, was sich wiederum positiv auf die Energieeffizienzklasse der Liegenschaft auswirken kann. Darüber hinaus sinkt mit einer korrekt eingestellten Anlage auch das Risiko eines Legionellenbefalls - ein Plus für die Wohngesundheit.

Weitere Informationen zum Angebot sind auf der Techem Website verfügbar.

*Durch Techem ermittelt auf Basis wissenschaftlicher Studien und Techem-eigener Untersuchungen.

Über Techem

Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit 4.199 Mitarbeitenden in 19 Ländern aktiv und hat mehr als 12,5 Millionen Wohnungen im Service. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien an. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbrauch in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und die digitalen Prozesse in Immobilien weiter voran. Moderne Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion und Leistungen rund um die Verbesserung der Trinkwasserqualität in Immobilien ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungswirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.techem.de

Original-Content von: Techem GmbH, übermittelt durch news aktuell