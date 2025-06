Skoda Auto Deutschland GmbH

Das zehnte Škoda Azubi Car heißt L&K 130 und wird nächste Woche enthüllt

Mladá Boleslav (ots)

› Die Weltpremiere des zehnten Azubi Car ist für den 20. Juni geplant

› Der Name feiert die 130-jährige Geschichte von Škoda und ehrt die Gründerväter Václav Laurin und Václav Klement

› Die Farbgebung des L&K 130 ist inspiriert vom historischen Laurin & Klement-Logo

› Alle zehn Azubi Cars werden nächste Woche bei der offiziellen Enthüllung ausgestellt

Nächste Woche werden 28 Auszubildende der Škoda Auto Berufsschule das zehnte Škoda Azubi Car mit dem Namen Škoda L&K 130 enthüllen. Die Bezeichnung dieses Einzelstücks und seine auffällige Farbgebung verweisen auf die 130-jährige Geschichte von Škoda Auto. Die Farbkombination aus Rot, Gold und Schwarz ist von dem ursprünglichen Laurin & Klement-Logo inspiriert, das 1905 auf den ersten Fahrzeugen des Unternehmens verwendet wurde.

Eine Hommage an das Erbe von Václav Laurin und Václav Klement

Das 130-jährige Jubiläum von Škoda ist in jedes Detail des neuen Azubi Cars eingeflochten. Der Škoda L&K 130, der am 20. Juni vorgestellt werden soll, ist eine Hommage an das reichhaltige Erbe des tschechischen Automobilherstellers, das mit den Firmengründern Václav Laurin und Václav Klement im Jahr 1895 begann.

Farbgebung inspiriert durch das historische L&K-Logo von 1905

Das Erbe von Laurin & Klement geht über den Namen des Fahrzeugs hinaus. Das Farbschema, das aus zahlreichen eingereichten Entwürfen der Schüler ausgewählt wurde, lehnt sich an das historische Firmenlogo von 1905 an. Die elegante Kombination aus Gold, tiefem Rot und Schwarz ergänzt die modernen Konturen des von den Azubis entworfenen Fahrzeugs ebenso wirkungsvoll wie einst den klassischen Kühlergrill der Voiturette A – des allerersten Automobils, das den Namen Laurin & Klement trug. Im Innenraum setzt sich das historische Thema fort: Sitze, Instrumententafel, Türverkleidungen und Lenkrad sind mit nachhaltigen Materialien bezogen, die sich an der Tradition von Škoda orientieren.

Alle zehn Škoda Azubi Cars in der Ausstellung

Das diesjährige Škoda Azubi Car ist das zehnte bemerkenswerte Einzelstück, das die Schüler der Škoda Auto Berufsschule in Mladá Boleslav geschaffen haben. Zur Feier dieses Meilensteins werden nächste Woche alle neun bisherigen Azubi Cars, vom Citijet aus dem Jahr 2014 bis zum Roadiaq von 2023, neben dem neuen L&K 130 bei seiner offiziellen Enthüllung ausgestellt.

