SKODA fährt die Stars zum COSMOPOLITAN PRIX DE BEAUTÉ

- Der COSMOPOLITAN PIX DE BEAUTÉ gilt als Oscar der Kosmetikbranche

- Branchenpreis zeichnet innovative und herausragende Beauty-Produkte aus

- SKODA fährt die prominenten Gäste in SUPERB-Limousinen zum roten Teppich der Gala im Kurhaus Wiesbaden

Zur glamourösen Gala des COSMOPOLITAN PRIX DE BEAUTÉ am Montag, den 10. Februar, versammeln sich viele prominente Gäste im Kurhaus Wiesbaden. Die deutsche Ausgabe des Frauen- und Lifestyle-Magazins zeichnet dabei die innovativsten Kosmetikprodukte des Jahres aus. Stil und Schönheit erleben die VIP-Gäste der Preisverleihung schon bei der Anreise, denn SKODA fährt sie in eleganten SUPERB-Limousinen zum roten Teppich.

Zum 28. Mal vergibt die deutsche COSMOPOLITAN den Prix de Beauté, der als Oscar der Kosmetikbranche gilt. Bei der hochkarätig besetzten Preisgala trifft sich das Who is Who der Kosmetik-, Marketing- und Agenturbranche zum Networken und Austausch.

SKODA zählt seit 2017 zu den Partnern des COSMOPOLITAN PRIX DE BEAUTÉ und unterstützt die Verleihung auch in diesem Jahr mit einem exklusiven Shuttle-Service: Wenn am Abend des 10. Februar wieder der rote Teppich vor dem prunkvollen Kurhaus Wiesbaden ausgerollt wird, fahren die Gäste in 13 eleganten SKODA SUPERB-Limousinen vor. Als Flaggschiff der Modellpalette von SKODA weist der erst kürzlich umfassend überarbeitete SUPERB zahlreiche fortschrittliche Assistenzsysteme aus höheren Fahrzeugklassen auf, die für eine sichere und komfortable Fahrt sorgen. Auch Konnektivität wird beim Topmodell der tschechischen Marke großgeschrieben: Mit der Technologie SmartLink lassen sich Smartphones schnell und einfach mit dem Fahrzeug verbinden. So können Passagiere über das Touchdisplay des Infotainmentsystems auf viele ihrer gewohnten Apps zugreifen. Ein Highspeed-Internetzugang macht den SUPERB zum Hotspot auf Rädern. Beim COSMOPOLITAN PRIX DE BEAUTÉ können sich die Profis der Schönheitsbranche ein ganz persönliches Bild des SUPERB und seines expressiven Designs machen.

Wer letztlich einen der glitzernden Prix de Beauté-Diamanten als Preis für ein herausragendes Kosmetikprodukt entgegennehmen darf, entschied im Vorfeld eine hochkarätige Fachjury, bestehend aus Dermatologen, Kosmetikexperten und der COSMOPOLITAN-Chefredaktion sowie einer Leserinnenjury. Die Experten beurteilten zahlreiche Produktneuheiten von Gesichts- und Körperpflege über Düfte bis hin zu Sonnenkosmetik nach Kriterien wie Innovationskraft, Wirksamkeit und Design.

Zur feierlichen Preisverleihung im Wiesbadener Kurhaus, einem der schönsten Festbauten Deutschlands, erwarten die Veranstalter rund 300 Gäste. Durch den Abend der Verleihung führt Moderator Andreas Jancke, der zum Beispiel aus der ARD-Serie 'Verbotene Liebe' bekannt ist.

Die Gala des COSMOPOLITAN PRIX DE BEAUTÉ ist eine der vielen renommierten Veranstaltungen aus den Bereichen Society, Film, Musik und Kunst, bei denen SKODA als Mobilitätspartner unterwegs ist. Dazu zählten in diesem Jahr beispielsweise die European Film Awards und die Premiere des neuen Cirque du Soleil-Musicals.

