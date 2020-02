Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA zeigt erstmals zwei Azubi Cars in der Autostadt in Wolfsburg

Mladá Boleslav/Wolfsburg (ots)

- Pick-up-Konzept SKODA MOUNTIAQ und SUV-Cabrio-Studie SUNROQ sind die Highlights im SKODA Pavillon

- SKODA SUPERB iV und SKODA KAMIQ sowie SKODA SCALA MONTE CARLO als weitere Neuheiten im Ausstellungsraum

- Mehr als zwei Millionen Menschen besuchen pro Jahr die Autostadt

Große Bühne für die Arbeit der SKODA Nachwuchsdesigner, -techniker und -ingenieure im Markenpavillon der Autostadt Wolfsburg: Der tschechische Automobilhersteller präsentiert mit dem MOUNTIAQ und dem SUNROQ zwei Fahrzeuge, die von Studenten der SKODA Akademie in Mladá Boleslav entwickelt und produziert wurden. Zudem sind der neue SKODA SUPERB iV* mit Plug-in-Hybridantrieb, der SKODA KAMIQ sowie die MONTE CARLO-Version des SCALA für drei Monate Bestandteile der neuen Ausstellung.

Andrea Frydlová, Leiterin des SKODA Museums und federführend verantwortlich für die Auswahl der ausgestellten Fahrzeuge, sagt: "Die Autostadt ist der ideale Ort, um SKODA einer breiten autointeressierten Öffentlichkeit näherzubringen. Neben der Dauerausstellung spannt die themenbezogene Ausstellung den Bogen in die Gegenwart. Besonders freuen wir uns, erstmals die Azubi Cars MOUNTIAQ und SUNROQ präsentieren zu können. Diese Fahrzeuge sind so einzigartig wie das Projekt und stehen für das hohe Niveau der Ausbildung an der SKODA Akademie."

Seit 2014 entwerfen und bauen talentierte SKODA Nachwuchskräfte unter Anleitung durch ihre Ausbilder in jedem Jahr ein neues SKODA Azubi Concept Car. Das innovative und zukunftsorientierte Projekt gibt den Fachkräften von morgen die einmalige Chance, in Zusammenarbeit mit Produktion, Design und anderen Fachbereichen ihr Wissen in besonderer Weise unter Beweis zu stellen. Bislang sind sechs Azubi Cars entstanden, die immer auch neuartige Details bieten und damit ganz in der SKODA Tradition von ,Simply Clever' stehen. Aktuell arbeiten bereits rund 20 Nachwuchskräfte am nächsten spektakulären Fahrzeug für das Jahr 2020. Die SKODA Azubi Cars sind Beleg für die hohe Qualität der Ausbildung an der SKODA Berufsschule am Sitz der Firmenzentrale in Mladá Boleslav.

Der SKODA MOUNTIAQ aus dem Jahr 2019 ist ein aufsehenerregendes zweitüriges Pick-up-Konzept auf Basis des SKODA KODIAQ. Zu den Highlights des sechsten SKODA Azubi Cars gehören eine leistungsstarke Seilwinde, eine Lichtleiste auf dem Dach sowie eine beleuchtete Ladefläche und das darunter versteckte Staufach. Die von den Studenten entworfene Lackfarbe Orange Sunset wird auch im Innenraum des MOUNTIAQ aufgegriffen.

Ein Jahr zuvor hatten 23 Studenten das Cabrio SKODA SUNROQ entworfen und konstruiert. Für die Verwandlung eines SKODA KAROQ zum SUNROQ mussten die Nachwuchskräfte zunächst das Dach des SUV entfernen und die Karosserie verstärken. Durch die Konstruktion einer völlig neuen Heckklappe verfügt der SUNROQ über ein noch größeres Kofferraumvolumen als der KAROQ. Besondere Aufmerksamkeit widmeten die Studenten dem Thema Licht. So sind beim SUNROQ Türgriffe und Radhäuser von LEDs beleuchtet, außerdem werden von beiden Stoßfängern sowie von allen Türen leuchtende SKODA Logos auf die Straße projiziert.

Elektrifiziertes Topmodell: SKODA SUPERB iV

Der neue SKODA SUPERB iV kombiniert Umweltfreundlichkeit und uneingeschränkte Langstreckentauglichkeit. Das erste Serienmodell des tschechischen Herstellers mit Plug-in-Hybridantrieb kann bis zu 62 Kilometer(1) rein elektrisch zurücklegen. Damit gelingt die tägliche Fahrt durch den Großstadtverkehr und durch Umweltzonen leise und ohne lokale Emissionen. Die Gesamtreichweite des SUPERB iV beträgt bis zu 930 Kilometer(1).

Robust und dynamisch: SKODA KAMIQ

Der SKODA KAMIQ bringt die Designsprache der SKODA SUV-Familie erstmals ins Segment der City-SUV. An der außergewöhnlich breiten Front trägt das Modell einen aufrecht stehenden Kühlergrill mit markanten Doppelrippen. Die Motorhaube steigt mittig über die gesamte Länge nach oben an und verleiht dem SKODA KAMIQ einen besonders markanten Auftritt. Diesen Eindruck unterstreichen der auffällige Frontspoiler und andere Anbauteile wie Heckdiffusor und die in der Ausstattungslinie Style tiefersitzende Seitenschwellerverkleidungen.

Besonders sportlich: SKODA SCALA MONTE CARLO

Den SKODA SCALA gibt es seit Ende 2019 in der sportlichen Lifestyle-Ausstattungslinie MONTE CARLO, deren Name die Erfolge des Automobilherstellers auf der legendären Rallye und den Glamour des Fürstentums zitiert. Zahlreiche schwarze Designelemente setzen dynamische Akzente. So ist etwa der SKODA Grill zwischen den Voll-LED-Scheinwerfern in hochglänzendem Schwarz ausgeführt. Der SKODA Schriftzug in Einzelbuchstaben ist ebenfalls in Schwarz gehalten, genau wie der Heckdiffusor. Das Panoramadach sowie die getönten Seitenscheiben gehören zur erweiterten Ausstattung des MONTE CARLO-Modells. Alle für die Baureihe erhältlichen Antriebe sind mit der Ausstattungslinie kombinierbar.

Die Autostadt ist seit dem Jahr 2000 das weltweit größte automobile Auslieferungszentrum und eine Kommunikationsplattform für alle Marken des Volkswagen Konzerns. Unter dem Motto ,Menschen, Autos und was sie bewegt' macht sie die Werte des Konzerns und das Thema Mobilität für alle Altersklassen erlebbar. Pro Jahr besuchen mehr als zwei Millionen Menschen die Autostadt, in der sich auch der vom tschechischen Architekten Professor Bo?ek Sípek entworfene, 650 Quadratmeter große SKODA Pavillon befindet.

(1) Vorläufiger Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

SUPERB iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS)/85 kW (116 PS)

kombiniert 1,5 l/100km, kombiniert 14,5 - 14,0 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 35 - 33 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

