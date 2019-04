Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA chauffiert die Gäste zur Premiere des Cirque du Soleil Musicals 'Paramour'

Weiterstadt/Hamburg (ots)

- Als offizieller Partner des Cirque du Soleil brachte SKODA die Stars und Gäste im VIP-Shuttle zum Premierenabend des Musicals 'Paramour' - Den Besuchern wurde im Stage Theater Neue Flora eine atemberaubende Show geboten

Am Sonntag, den 14. April, fand die Europapremiere des neuen Cirque du Soleil Musicals 'Paramour' in Hamburg statt. Dabei ermöglichte SKODA als offizieller Partner die elegante und komfortable Vorfahrt geladener Stars und Gäste aus Film, Sport und Fernsehen am lila Teppich.

Atemberaubende Artistik, mitreißendes Musical und ein Hauch von Hollywood - diese spektakuläre Kombination begeistert namhafte Gäste wie Tänzerin Isabel Edvardsson und ihren Tanzpartner Benjamin Piwko am Premierenabend der ersten Musical Show des weltbekannten kanadischen Zirkus in der Hansestadt.

Dabei waren diverse SKODA SUPERB als VIP-Shuttles im Einsatz und sorgten so für eine perfekte Ankunft der Stars am lila Teppich. Im Innenraum der Limousinen konnten sich Stars wie Blogger, Moderator und Schauspieler Riccardo Simonetti oder Katy Karrenbauer dank moderner Assistenzsysteme aus höheren Fahrzeugklassen auf höchsten Komfort und Sicherheit verlassen. Zudem setzt die tschechische Marke mit diesem Modell auf Konnektivität - die modernen Infotainmentsysteme können über SmartLink automatisch mit dem Smartphone verbunden werden und machen den SUPERB dank Highspeed-Internetzugang zu einem Hotspot auf Rädern.

Gäste der einzigartigen Showpremiere erlebten eine Geschichte, die zu Zeiten der goldenen Ära Hollywoods spielt und das Publikum mit einer fesselnden Lovestory in ihren Bann zieht. Umwerfende Highlights des Abends waren nicht nur die spannungsgeladenen Zirkusdarbietungen, auch die farbenprächtigen Kostüme begeisterten die Zuschauer.

Für Fans, die das Musical gerne mit eigenen Augen sehen möchten, gibt es dank exklusiver Kooperationen in den Magazinen OK! und IN mit SKODA außerdem bis zum 22. April die Chance, Tickets der ersten Preiskategorie für das laufende Geschäftsjahr zu gewinnen.

Die Europapremiere des Cirque du Soleil Musicals 'Paramour' ist einer von zahlreichen weiteren Events, bei denen SKODA als Mobilitätspartner für eine glamouröse und sichere Anfahrt der VIPs sorgt. Dazu gehören beispielsweise das Filmfest Hamburg und die European Film Awards.

