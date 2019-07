Der Tagesspiegel: Egon Krenz hält Grundgesetzartikel zur Meinungsfreiheit für eine "Errungenschaft"

Der Tagesspiegel

Der ehemalige Staatschef der DDR, Egon Krenz, 82, wehrt sich gegen sein Image: "Ich bin kein Ignorant!", sagte er im Interview mit dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag" (ET 28.7.2019). Darin zählt er Dinge auf, die er am heutigen Deutschland gut findet. Zum Beispiel habe ihm der Film "Gundermann" von Andreas Dresen "sehr gefallen", den er sich in Rostock im Kino angesehen habe. Als "Errungenschaft" sieht er außerdem den Artikel 5 des Grundgesetzes zur Meinungsfreiheit, auch wenn die Menschen in der DDR "bestens informiert" gewesen seien. "Sie rezipierten DDR-Medien und gleichzeitig die elektronischen Medien der Bundesrepublik und Westberlin."

Das vollständige Interview mit Egon Krenz lesen Sie am Sonntag im Tagesspiegel oder ab Samstagabend im E-Paper. Ist online unter: https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/egon-krenz-ex-ddr-chef-hat-mit-mitleid-mit-heutigen-politikern/24703240.html

