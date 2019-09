Deutschen Zukunftspreis 2019: Drei Teams für den Preis des Bundespräsidenten nominiert

Deutscher Zukunftspreis

In München wurden heute die Nominierungen für den Deutschen Zukunftspreis 2019 bekanntgegeben. Die Teams mit ihren herausragenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten kommen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Die Jury des Deutschen Zukunftspreises hat folgende Projekte und Persönlichkeiten für die Endrunde der Preisvergabe nominiert:

Team I mit dem Projekt "CO2 - ein Rohstoff für nachhaltige Kunststoffe" Dr. rer. nat. Christoph Gürtler, Prof. Dr. rer. nat. Walter Leitner* und Dr. rer. nat. Berit Stange Covestro Deutschland AG, Leverkusen, *RWTH Aachen University, Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion (MPI CEC), Mülheim an der Ruhr

Team II mit ihren Arbeiten zu "Process Mining - Schlüsseltechnologie für die Zukunft der Arbeit und Wertschöpfung in Unternehmen" Alexander Rinke, Martin Klenk und Bastian Nominacher, Celonis SE, München

Team III mit ihren Entwicklungen zu "Ultra-Hochfeld-MRT - Präzisionsmedizin zum Wohl der Patienten" Christina Triantafyllou, Ph.D.*, Prof. Dr. med. Arnd Dörfler** und Dr. sc. tech. Mark E. Ladd*** *Siemens Healthineers AG, Erlangen **Universitätsklinikum Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ***Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg

Die Entscheidung über das diesjährige Preisträgerteam fällt am 27. November 2019 in einer letzten Jurysitzung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht den Deutschen Zukunftspreis in einer festlichen Veranstaltung am Abend.

