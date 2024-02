ProSieben

Podcast goes TV! Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar lachen in "Bratwurst & Baklava - Die Show" ab Mittwoch,

20. März, auf ProSieben

Deutscher Hüne und türkischer Schwabe. Lehrerkind und Arbeitersohn. Abiturient und Realschüler. Nerd und Breakdancer. Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar. Gemeinsam sind sie "Bratwurst & Baklava". Die beiden Comedians diskutieren seit 2019 in ihrem Podcast mit sehr viel Humor über ihre unterschiedlichen Kulturen, Ansichten und Lebenswege. In "Bratwurst & Baklava - Die Show" treiben sie ab Mittwoch, 20. März 2024, um 21:25 Uhr auf ProSieben und Joyn ihren freundschaftlichen Kultur-Schlagabtausch erstmalig im TV auf die Spitze.

Özcan Cosar: "In unserem gemeinsamen Podcast 'Bratwurst & Baklava' sprechen Bastian und ich immer 'frei Schnauze' miteinander. Durch die TV-Show haben wir jetzt die Möglichkeit, das visuell zu untermalen und in unsere unterschiedlichen Welten einzutauchen. Dafür haben wir in ganz Deutschland und sogar der Türkei gedreht. Wir haben großartige Gäste in der Show und lustige Spiele. Und das Schönste ist das Live-Publikum im Studio. Als Comedians lieben wir es, Menschen lachen zu hören."

Bastian Bielendorfer: "Wir sind über die Jahre des Podcasts Freunde geworden, auch wenn es sich manchmal nicht so anhört. Sich gegenseitig sehr variantenreich verbal aufs Maul zu hauen und gleichzeitig den anderen dabei in den Arm zu nehmen, das muss auch der Weg sein, den wir auf ProSieben gehen. Unsere Gäste können sich auf zwei Gastgeber freuen, die sehr herzlich aber auch schwer chaotisch sind. Und auf eine Show, die nicht unbedingt den normalen Gepflogenheiten des Fernsehens entspricht."

Als deutsches Lehrerkind beim türkischen Nationalsport Öl-Ringen und bei einer Beschneidungsfeier? Als türkischer Immigrantensohn auf Deutschlands größter Jagdmesse und auf der Berliner Fashion Week? Da prallen Welten aufeinander. In "Bratwurst & Baklava - Die Show" tauchen Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar in die kulturelle Welt des jeweils anderen ein, betrachten aktuelle Themen aus ihren unterschiedlich geprägten Perspektiven, lachen mit prominenten Gästen und kämpfen um die Sympathie des Publikums. Denn das entscheidet, wer am Ende die Wochenstrafe absolvieren muss. "Bratwurst & Baklava - Die Show" wird produziert von Brainpool.

Weiterlachen. Nach vier Folgen "Bratwurst und Baklava - Die Show" feiern Tahnee und Khalid Bounouar im weiteren Verlauf des Frühjahrs in der "Quatsch Comedy Show" Comedy in allen Facetten.

"Bratwurst & Baklava - Die Show" ab Mittwoch, 20. März 2024, um 21:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

