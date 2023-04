Europäische Union der Hörakustiker e. V.

Mach' mal leise

Mainz (ots)

Am 26. April 2023 findet der 26. "Tag gegen Lärm" statt. Das Motto lautet in diesem Jahr: "Mach' mal leise".

Baulärm, Verkehrslärm, Stadionlärm, Lärm in der Schulmensa, es gibt viele Lärmanlasse im Alltag. Jeder hat es selbst in der Hand, wie viel Lärm er in sein Leben lässt. Ein bewusster Umgang mit Lärm kann ganz einfach sein: Da, wo wir es selbst in der Hand haben, kann der Regler einfach ein paar Dezibel runtergedreht werden, das geht zum Beispiel beim Musikhören. Hier gibt es sogar Kopfhörer mit einer Lautstärken-Drosselung. Dort, wo wir es nicht selbst in der Hand haben, hilft Gehörschutz. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Von einfachen Ohrenstöpseln über Kapselgehörschutz bis hin zum individuell gefertigten Gehörschutz vom Hörakustiker.

Der Rat von EUHA-Präsidentin und Hörakustikmeisterin Beate Gromke lautet: "Mach' mal leise. Wir Hörakustiker zeigen Dir, wie es geht! Wir fertigen den Gehörschutz individuell an, sodass er sich perfekt in jedes Ohr schmiegt. Je nach Bedarf können ausgewählte Filter in den Gehörschutz eingebaut werden, die Sprache immer noch 'durchlassen' oder Musik zwar leiser, aber unverfälscht klingen lassen."

Solch individuell angepasster Gehörschutz verbessert die Lebensqualität und schützt die Gesundheit, sodass sich die Anschaffung lohnt. Und besonders wichtig: Der beste Gehörschutz nutzt nichts - man muss ihn auch tragen!

Der Flyer "Gehör schützen - Lebensqualität erhalten" steht zum kostenfreien Download bereit unter: www.euha.org/downloads/

