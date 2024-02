ProSieben

Mord ist ihr Hobby. ProSieben und Joyn zeigen die neue US-Serie "Based on a True Story" mit #TBBT-Star Kaley Cuoco

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

20. Februar 2024.Wenn dein True-Crime-Hobby ganz plötzlich Realität wird: ProSieben zeigt ab Montag, 11. März 2024, um 20:15 Uhr die brandneue Comedy-Thriller-Serie "Based on a True Story" mit "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco in der Hauptrolle. Bereits ab Freitag, 1. März 2024, sind alle acht Folgen auf Joyn abrufbar.

Die nicht sehr erfolgreiche Immobilienmaklerin Ava (Kaley Cuoco) ist ein bekennender True-Crime-Fan - ganz zum Leidwesen ihres Mannes Nathan (Chris Messina). Der ehemalige Tennisprofi arbeitet seit seinem Karriereaus in einem exklusiven Tennis-Club als Trainer, doch das Geld ist immer knapp und Nathan und Ava erwarten ihr erstes Kind. Als Hobby-Ermittlerin Ava herausfindet, dass ihr engagierter Klempner Matt (Tom Bateman) ein gesuchter Serienkiller ist, wittert das Ehepaar die Chance ihres Lebens: Klempner Matt erzählt in einem Podcast aus dem Leben eines Serienkillers und Ava und Nathan werden dadurch reich und berühmt. Doch ein Serienkiller spielt nach seinen ganz eigenen Regeln...

ProSieben zeigt die Comedy-Thriller-Serie "Based on a True Story - Sprich oder stirb!", ab 11. März, montags um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere. Ab Freitag, 1. März sind bereits alle acht Folgen auf Joyn abrufbar.

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell