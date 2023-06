ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 25/23

Mainz (ots)

Woche 25/23 Fr., 23.6. 23.25 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Warum wir ein anderes Verhältnis zur Natur brauchen Woche 27/23 So., 2.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Schrebergärten XXL 100 Kilometer Gartenzaun Film von Ralf Wilharm Deutschland 2023 _______________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Schrebergärten XXL 100 Kilometer Gartenzaun Film von Ralf Wilharm (von 18.00 Uhr) Deutschland 2023 Woche 28/23 So., 9.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Mega-Party in Kroatien Spring Break an der Adria Film von Ralf Wilharm Deutschland 2023 ___________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Mega-Party in Kroatien Spring Break an der Adria Film von Ralf Wilharm (von 18.00 Uhr) Deutschland 2023 Woche 29/23 So., 16.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Mosel statt Malle Eine Region startet durch Film von Oliver Koytek und Jovanna Weber Deutschland 2023 ___________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Mosel statt Malle Eine Region startet durch Film von Oliver Koytek und Jovanna Weber (von 18.00 Uhr) Deutschland 2023 Woche 30/23 So., 23.7. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Camping Adria Dolce Vita, deutsches Bier Film von Laurence Boms und Daniel Koschera Deutschland 2023 ___________________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Camping Adria Dolce Vita, deutsches Bier Film von Laurence Boms und Daniel Koschera (von 18.00 Uhr) Deutschland 2023

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell