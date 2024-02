Kärnten Werbung

Skifahren in Kärnten – NEUSCHNEE in Sicht!

Trotz des wärmsten Februars aller Zeiten: hervorragende Pistenverhältnisse in höheren Lagen

Trotz ungewöhnlich warmer Temperaturen im Februar bietet Kärnten weiterhin ausgezeichnete Pistenbedingungen, insbesondere in den höher gelegenen Skigebieten. Obwohl sich im Tal schon erste Radfahrer und Golfspieler tummeln, halten die Pisten in den Bergen stand und laden Skifahrer und Snowboarder zu unvergesslichen Abfahrten ein.

Auch wenn das Wetter im Tal schon an den Frühling erinnert, sind die Nächte auf den Bergen weiterhin kühl genug, um beste Pistenverhältnisse zu bieten. Die Bedingungen auf den höhergelegenen Pisten sind ausgezeichnet. Dazu Gerhard Hohenwarter von der GeoSphere Austria: „Der Februar 2024 ist schon jetzt der wärmste der Messgeschichte. Trotzdem befinden wir uns noch im Winter, das heißt, die Sonneneinstrahlung ist noch nicht so stark und die Nächte sind auch noch länger als die Tage, somit kann sich der Schnee auf den Pisten gut halten.“

In den größeren Skigebieten sind alle Lifte in Betrieb und bieten den Gästen ein uneingeschränktes Skivergnügen. Dazu Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung: „Wir freuen uns, dass trotz der ungewöhnlich warmen Temperaturen im Februar die Skibedingungen in Kärnten weiterhin erstklassig sind. Dank modernster Beschneiungsanlagen und der hervorragenden Arbeit der Kärntner Bergbahnen sind alle Lifte in den höher gelegenen Gebieten geöffnet, und die Pisten präsentieren sich in ausgezeichnetem Zustand.“

Christopher Gruber, Geschäftsführer der Region Nassfeld – Lesachtal – Weissensee führt dazu aus: „Auch wenn die Temperaturen im Tal anderes vermuten lassen, am Berg liegt ausreichend Schnee und die Pistenbedingungen sind optimal. Selbst die Talabfahrt am Nassfeld ist durchgehend befahrbar. Derzeit haben alle Lifte geöffnet, die Saison geht am Nassfeld noch bis zum 7. April. Das Nassfeld ist derzeit sehr gut gebucht und verzeichnet den besten Jänner aller Zeiten. Ab 24. Februar startet der Veranstaltungsreigen „Music meets Sun“, der jedes Jahr zu einem unvergesslichen Saisonende einlädt.“

Ähnlich sieht es auch in den Schigebieten der Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge aus. Stefan Brandlehner, Geschäftsführer der Region: „Dank der zahlreichen kalten Tage konnten alle Skigebiete ausreichend Kompaktschnee produzieren, weswegen wir keine Sorge betreffend der Skipisten haben. Skifahren funktioniert nach wie vor in allen Skigebieten der Region hervorragend, lediglich die eine oder andere Talabfahrt ist aktuell nicht verfügbar. Im Moment laufen die Vorbereitungen für den klassischen März-Sonnenskilauf auf Hochtouren. Günstige Angebote wie bspw. das Gratis Skifahren für Kinder bis 14 Jahren am Goldeck oder vergünstigte Ski- und Thermenangebote und vor allem der "Wenn die Musi spielt“ - Sonnenskilauf in Bad Kleinkirchheim führen bereits zu erhöhtem Nachfragedruck. Da Ostern dieses Jahr ziemlich früh fällt und die Saison somit kompakter stattfindet, rechnen wir auch mit entsprechend guten Auslastungszahlen.“

„Die Stimmung unter den Skigebietsbetreibern ist sehr gut und die Skisaison bis Ostern auf Kurs!“, so Manuel Kapeller-Hopfgartner, Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen. „Der Indikator dafür ist der rege Zuspruch seit Saisonbeginn und derzeit die guten Besucherzahlen in den Semesterferien aus unseren relevanten Märkten sowie von den einheimischen Skigästen. Der Ausblick bis Saisonende ist sehr positiv, da die Osterferien heuer sehr früh beginnen (23.3.) und eher Skifahren als andere Urlaubsalternativen am Programm der Familien stehen wird. Wir freuen uns jetzt auf die prognostizierten Neuschneemengen Ende dieser Woche, haben aber bereits seit Saisonbeginn im Großteil der Gebiete sehr gute Pistenverhältnisse zu verzeichnen“, so Kapeller-Hopfgartner weiter.

Positiv stehen die Vorzeichen für reichlich Neuschnee am Ende der Woche. Dazu Gerhard Hohenwarter von der GeoSphere Austria: „Am Freitag ist eine Wetterumstellung mit Neuschnee in Sicht. Ein Tiefdruckgebiet erreicht Kärnten, das feuchte Luft nach Kärnten bringt und wir somit mit bis zu 50cm Neuschnee am Nassfeld rechnen können. Auch alle anderen höhergelegenen Schigebiete wie Heiligenblut, Katschberg, Turracher Höhe, Gerlitzen oder Bad Kleinkirchheim können mit einer Neuschneemenge von bis zu 20-40cm rechnen. Die Schneefallgrenze wird sich auf 1.200-1.500 Meter Seehöhe einpendeln, im Lesachtal, dem Oberen Gail- und Drautal und eventuell auch dem Oberen Mölltal ist mit Schneefall bis in die Niederungen zu rechnen.“

