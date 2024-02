ProSieben

Wahrheit oder Fake? Bei "Wer isses?" erraten Chris Tall und Ralf Schmitz ab Dienstag auf ProSieben skurrile Eigenschaften

Unterföhring (ots)

Überraschend. Witzig. Erfrischend skurril. ProSieben bringt ab Dienstag (27. Februar) die neue Prime-Time-Show "Wer isses?" aus der Feder der britischen Comedy-Legende James Corden in die Prime Time. Für die beiden Comedians Chris Tall und Ralf Schmitz heißt es schon ab der ersten Minute: genau hinschauen und die richtigen Schlüsse ziehen. Denn sie müssen die besonderen Berufe, seltenen Hobbys und überraschenden Merkmale unbekannter Kandidat:innen bei ihrem ersten Anblick erraten.

Aber wie unterscheidet man Balletttänzer:innen von Breakdancer:innen, wenn man nur ihr Gesicht sehen kann? Hat Kandidatin Laura in ihrem Hochzeitskleid tatsächlich einem Schaf das Leben gerettet? Und woran erkennt man, ob Kandidat Winnetou in Wahrheit Matthias heißt?

Schaffen es Ralf Schmitz und Chris Tall echte Unikate von frechen Fakes zu unterscheiden? Welcher Comedian in den Raterunden schärferen Detektivgeist beweist und die meisten Kandidat:innen enttarnt, zieht in das Show-Finale ein und spielt am Dienstagabend zur besten Sendezeit um das Preisgeld für seinen Publikumsblock.

Unterstützt werden Ralf Schmitz und Chris Tall in der ersten Ausgabe von Viviane Geppert und Verona Pooth. In den weiteren Ausgaben sind Ruth Moschner, Frederick Lau, Vanessa Mai, Eko Fresh, Tahnee, Daniel Boschmann, Jeannine Michaelsen und Bettina Zimmermann dabei.

"Wer isses?" wird von Tresor TV umgesetzt und basiert auf der "Line Up"-Rubrik aus James Cordens "The Late Late Show", die von CBS Studios und Fulwell 73 produziert und international mit den "Line Up"-Formatrechten von Paramount Global Content Distribution vertrieben wird. Unter dem Titel "Visual Suspect" ist die Show bereits erfolgreich bei TF1 in Frankreich gestartet.

Die neue Prime-Time-Show "Wer isses?" - ab Dienstag, 27. Februar, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell