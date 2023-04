ProSieben

Krönender Bestwert! "Joko & Klaas gegen ProSieben" legt mit 18,4 Prozent Marktanteil den stärksten Staffelstart hin, Joko & Klaas kommentieren die Krönung von Charles

Bester Staffelstart: "Joko & Klaas gegen ProSieben" dominiert am Dienstagabend mit überragenden 18,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen die Prime Time und startet so stark wie noch nie in eine neue Staffel. Direkt im Anschluss erzielt auch "Late Night Berlin" sehr gute 11,4 Prozent Marktanteil, die Serie "INTIMATE." erreicht mit 7,1 Prozent Marktanteil (14-49 J.) einen Bestwert. In der jungen Zielgruppe (14-49 J.) gewinnt ProSieben mit sehr guten 12,4 Prozent Tagesmarktanteil den Dienstag.

Der erste Streich geht an ProSieben: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verlieren den Staffelauftakt von "Joko & Klaas gegen ProSieben", jetzt müssen sie sich vollkommen in die Dienste ihres Arbeitgebers stellen. Erstmals in der Geschichte der Show wartet eine besondere und historische Aufgabe beim Schwestersender SAT.1 auf Joko & Klaas: In "SAT.1. Das ist die Krönung!" müssen sie am Sonntag, 6. Mai live die Krönungszeremonie von Charles III. eine Stunde lang als Gast-Kommentatoren unterstützen.

Joko & Klaas als Gast-Kommentatoren bei "SAT.1. Das ist die Krönung!" - Samstag, 6. Mai 2023, ab 9:30 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn

"Joko & Klaas gegen ProSieben" und "Late Night Berlin" - dienstags, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

