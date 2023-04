ProSieben

Berlin, Berlin, wir fahren in Berlin! ProSieben zeigt die Formel-E-Weltmeisterschaft live aus Tempelhof.

Ein perfektes Match: Berlin und die Formel E. Bereits zum neunten Mal wird Deutschlands Hauptstadt zum Austragungsort der FIA Formel-E-Weltmeisterschaft und Treffpunkt der besten Fahrer der Elektrorennserie. Am 22. und 23. April 2023 finden gleich zwei WM-Rennen auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof statt - Heimspiel für die deutschen Fahrer Pascal Wehrlein (WM-Führender), René Rast, André Lotterer und Maximilian Günther.

Porsche-Pilot Pascal Wehrlein führt die Weltmeisterschaft aktuell mit 86 Punkten an. Jake Dennis (Avalanche Andretti) und Nick Cassidy (Envision Racing) folgen ihm auf Platz 2 und 3. "Pascal Wehrlein ist der Wahnsinn! Er fährt eine unglaublich beeindruckende Saison. Bereits mehrmals hat er sich von einem hinteren Platz bis nach vorne gekämpft. Solche Überholmanöver und Führungswechsel machen die Formel E so spannend", so "ran racing"-Moderatorin Andrea Kaiser.

Das #ranFormelE-Team live aus Berlin: Neben Andrea Kaiser melden sich Moderator Matthias Killing, Kommentator Eddie Mielke und Experte Daniel Abt an beiden Tagen um 14:30 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn.

"ran racing: Formel-E-WM live aus Berlin" - Samstag und Sonntag, 22. und 23. April 2023, ab 14:30 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn.

Alle Sessions live, auch freie Trainings und Qualifyings, sowie Hintergrundberichte und Ergebnisse auf ran.de. Noch mehr Videos auf dem "ran racing"-Youtube-Kanal.

